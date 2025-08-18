횡성군 SNS서포터즈단, 둔내고랭지토마토축제 홍보 활약

횡성 둔내고랭지토마토축제가 성황리에 막을 내린 가운데 다양한 채널을 통해 생생한 축제 소식을 전달한 군청 사회관계망서비스(SNS) 서포터즈단 활약이 주목받고 있다.

18일 횡성군에 따르면 SNS서포터즈단은 지난 14일부터 사흘간 둔내종합체육공원 일원에서 펼쳐진 제14회 둔내고랭지토마토축제 축제장 곳곳을 돌아다니면서 SNS 채널에 축제를 소개했다.

SNS서포터즈단은 각자 운영하는 블로그와 인스타그램, 유튜브 등 채널에서 개성있는 구성으로 생생한 현장 소식을 사람들에게 전했다.

축제 이틀째인 15일에는 둔내체육공원 축제장을 찾아 토마토 풀장과 전통주 빚기 등 핵심 프로그램에 직접 참여, 실시간으로 분위기를 전달했다.

SNS서포터즈단 활약으로 축제를 접한 이들 중 일부는 직접 축제장을 찾았다. 미처 축제장을 찾지 못한 이들에게는 아쉬움을 해소하는 방편이 됐다.

횡성군은 매년 SNS서포터즈단을 모집∙운영하고 있다.

김병완 군 홍보팀장은 "지역에서 진행되는 크고 작은 다양한 행사는 물론 지역 예술인들이 펼치는 문화예술 활동과 횡성 8대명품 소개, 전통문화와 평생학습, 청소년 활동 등을 담은 다양한 콘텐츠를 생산해 군민과 독자의 눈높이에 맞게 알리고 있다"고 설명했다.

