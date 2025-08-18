미션 수행으로 통신요금 할인까지…KT ‘캐시리워드’ 이용자 40만 돌파

KT는 고객의 알뜰한 통신 생활을 지원하기 위해 출시한 서비스 ‘캐시리워드’ 이용자가 출시 2년 만에 40만명을 돌파했다고 18일 밝혔다. KT 제공

KT는 고객의 알뜰한 통신 생활을 지원하기 위해 출시한 서비스 ‘캐시리워드’ 이용자가 출시 2년 만에 40만명을 돌파했다고 18일 밝혔다.

캐시리워드는 간단한 미션 수행으로 리워드를 적립하고, 이를 통신요금 납부나 쇼핑 등에 사용할 수 있는 서비스다. 만 14세 이상 KT 상품 이용 고객(외국인과 법인고객 제외)이라면 누구나 KT 공식 애플리케이션 ‘마이 케이티’에서 참여할 수 있다.

고객은 용돈 받기, 쇼핑 구매, 출석체크 등 일상 속 미션을 수행하며 리워드를 적립한다. 적립 리워드는 통신요금 납부, KT닷컴 핫딜 상품 구매, 모바일·액세서리 쿠폰 교환 등에 사용할 수 있다.

KT는 이달부터 KT 닷컴 핫딜 상품 구매 시에도 캐시리워드를 사용할 수 있도록 서비스를 확대했다. 핫딜은 KT 닷컴에서 운영하는 쇼핑 서비스로 다양한 생활 밀착형 상품을 초특가에 무료 배송으로 제공한다. KT멤버십 5% 할인과 캐시리워드 5% 적립 혜택도 동시에 받을 수 있다.

KT는 핫딜 결제 기능 오픈을 기념해 오는 31일까지 특별한 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간에 캐시리워드로 핫딜 상품을 결제한 고객을 대상으로 폴로 포니 티셔츠, 핸디 선풍기, 핫딜 5000원 쿠폰 등을 추첨을 통해 증정한다.

KT 관계자는 “캐시리워드는 일상 속 쉬운 참여만으로 실질적인 요금 절감 혜택을 제공하는 KT만의 리워드 서비스”라며 “앞으로도 고객의 생활에 도움이 되는 가치 있는 이용 경험을 제공할 수 있도록 차별화된 혜택을 지속 확대하겠다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]