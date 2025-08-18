한화, 취약계층 찾아 삼계탕·포도 배달 봉사

㈜한화 임직원 봉사단이 광복절을 하루 앞둔 지난 14일 서울 종로구 행촌동 소재 천주교 무악동성당에서 '한화와 함께하는 제철 음식 나눔' 봉사활동을 실시했다고 18일 밝혔다.

한화와 '자원을 일구는 사람들 사회적협동조합'이 함께 추진한 이번 봉사활동은 폭염으로 인해 온열질환에 시달리기 쉬운 취약계층 어르신들이 여름을 건강히 보내는 데 도움을 주기 위해 마련됐다.

한화 임직원 20여명은 서울 종로구 무악동선교본당에서 무악동∙교남동 일대에 사는 취약계층 50가구를 대상으로 삼계탕과 포도 등의 보양음식과 제철과일을 직접 배달했다.

봉사활동에 참여한 정해원 대리는 "뉴스를 통해 올해 여름이 118년 만에 제일 더운 여름이라고 들었는데, 어르신들에게는 최근의 극한 폭염이 더 힘들었을 것 같다"며 "오늘 전달한 보양음식과 과일이 어르신들이 남은 여름을 나는 데 도움이 되었으면 좋겠다"고 소감을 전했다.

이영찬 한화 인사지원팀장은 "폭염과 폭우로 모두가 힘든 여름을 보내고 있지만 이럴 때일수록 우리 곁에 나보다 더 큰 어려움을 겪고 있는 이웃에 대한 관심을 가지는 것이 중요하다"며 "한화는 앞으로도 지역사회와 사회적 약자를 위한 다양한 프로그램을 마련해 추진할 것"이라고 말했다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

