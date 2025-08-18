‘무패’ 호주, 중국 꺾고 FIBA 아시아컵 3연패 달성

2025 국제농구연맹(FIBA) 아시아컵에서 ‘피에 굶주린 늑대군단’ 한국에게 대회 첫 패배를 안긴 호주가 우승컵을 들어올렸다. 호주는 3번째 참가한 아시아컵에서 단 1패도 하지 않은 채 대회 3연패를 달성하는 괴력을 뽐냈다.

18일 사우디아라비아 제다에서 열린 아시아컵 남자 결승전에서 호주는 중국을 90-89로 꺾었다.

8강에서 탈락한 한국은 이번대회에서 2패를 당했다. 조별리그에서 호주는 한국을 61-97로 완파했고, 중국은 8강에서 한국을 71-79로 물리쳤다. 강호 호주와 전통 강호 중국 모두 한국의 꿈을 좌절 시키며 결승에서 맞붙은 것이다.

호주는 2017년 아시아컵 첫 출전 이후 2022년에 이어 올해까지 아시아컵에서 단 한 번도 패하지 않고 모두 정상을 밟았다. 아시아 무대에서도 ‘무적’의 면모를 증명한 셈이다.

이번 결승전은 마지막까지 손에 땀을 쥐게 했다. 후반 역전에 성공한 호주, 그리고 마지막 공격까지 역전 기회를 잡은 중국 모두 투혼을 펼쳤다. 경기 종료 3.9초전, 중국의 자오루이가 자유투로 89-90까지 추격했고, 중국은 1점차로 추격했다. 후밍샨은 3점슛 라인에서 공을 받고 페이크로 수비를 벗겨냈다. 하지만 수비가 없는 상황에서 던진 슛은 림을 외면했고, 경기는 그대로 마무리 됐다.

호주는 결승전에서도 압도적인 경기력을 뽐냈다. 3쿼터 중반부터 강한 압박 수비와 제일린 갤러웨이, 재이비어 쿡스 등 핵심 선수들이 맹활약하며 주도권을 잡았다. 재비어 쿡스는 30점, 9리바운드로 이날 경기 최우수선수(MVP)로 선정됐다. 중국은 후밍샨(26점)은 3점슛 포함 맹활약했지만 마지막 기회를 놓치며 눈물을 삼켰다.

이번 대회 MVP는 갤러웨이 몫으로 돌아갔다. 갤러웨이는 이번 대회에서 평균 15.7점을 넣었다. 특히 3점슛 성공률 64.3%(28개 시도 18개 성공)를 기록할 정도로 정교한 슈팅능력을 자랑했다. 대회 베스트5에는 갤러웨이와 잭 맥베이, 중국의 후진추와 왕쥔제, 이란의 시나 바헤디가 선정됐다.

결승전에 앞서 열린 3·4위전에서는 이란이 뉴질랜드를 79-73으로 물리치고 중동의 자존심을 세웠다. 한국은 2022년 대회에 이어 6위로 대회를 마치게 됐다.

정필재 기자 rush@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]