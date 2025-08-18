줄 잇는 자연재해에 손익 급감… 자동차보험료 다시 오르나 [마이머니]

올해 상반기 국내 주요 보험사들 실적에 먹구름이 꼈다. 특히 작년 사상 최대 실적을 이어가던 대형 손해보험사들은 본업인 보험손익이 급감하며 이익이 감소했다. 하반기에도 집중호우 등 악재가 이어지면서 보험료 인상은 피할 수 없다는 목소리가 나온다.



17일 금융감독원 전자공시에 따르면 삼성화재·메리츠화재·현대해상·DB손해보험·KB손해보험 등 손해보험 대형 5개사의 별도 기준 당기순이익은 총 3조8652억원으로 전년 동기(4조8206억원)보다 19.8% 감소했다.



상반기 중 발생한 고액 화재사고, 자동차보험 손해율 증가 등의 영향으로 보험손익이 급감하면서 5개사 모두 전년 동기 대비 당기순이익이 감소했다. 현대해상(4510억원) 당기순이익 감소율이 45.9%로 가장 높았고, 삼성화재(9539억원) 25.3%, DB손해보험(9069억원) 19.3% 순이었다.

메리츠화재(9873억원)와 KB손해보험(5661억원)은 당기순이익 감소율이 각각 전년 대비 1%, 3.8%로 한 자릿수에 머물렀는데, 주로 보험손익 하락분을 투자손익이 방어했다. 상반기 메리츠화재 보험손익은 지난해 9411억원에서 올해 7242억원까지 쪼그라들었지만 투자손익이 전년 동기(3959억원) 대비 1.5배 수준인 6048억원으로 올랐다. KB손해보험도 보험손익이 6960억원에서 5001억원으로 감소한 반면 투자손익이 996억원에서 2622억원으로 증가했다.

생명보험사 사정은 그나마 나은 편이다. 삼성생명은 올해 상반기 연결 당기순이익이 작년 동기보다 1.9% 증가한 1조3941억원(지배기업 소유주지분 기준)으로 작년에 이어 역대 최대 실적을 기록했다. 2위인 교보생명은 전년 동기보다 3.7% 줄어든 5853억원, 한화생명은 30.8% 급감한 4615억원으로 집계됐다. 신한라이프는 전년 동기 대비 10% 증가한 3443억원으로 나타났다.



업계는 하반기에도 실적 개선이 어려울 것으로 예측하고 있다. 최근 폭염으로 온열질환 환자가 급증한 데다 지난달 집중호우로 손해보험사에 악재가 이어지고 있어서다. 손해보험협회는 지난달 16∼22일 폭우 동안 발생한 침수 차량은 3874대, 손해액은 388억원으로 추정했다. 보험업계 관계자는 “교육세율 인상 부담까지 겹치며 하반기 보험손익 급감 추세가 긍정적으로 반등하기 쉽지 않아 보인다”고 말했다.



◆심상찮은 車보험 손익… 보험료 인하 어려워지나



손해보험사 실적 악화의 한 축을 담당한 것은 자동차보험이다. 계속된 보험료 인하에 기후·인구변화 등 구조적 요인까지 겹쳐지면서 위기에 처했다는 진단이 나오고 있다.

상반기 5대 손해보험사 자동차보험손익은 총 1267억원으로 전년 동기(3862억원) 대비 67.2% 급감했다. 삼성화재는 307억원으로 전년 동기 대비 79.4%, DB손보(777억원)는 52.1% 감소했다. 현대해상도 166억원으로 1년 전보다 58.6%, KB손보는 86억원으로 75.6% 급감했다. 메리츠화재는 69억원 손실을 기록하며 전년보다 적자 폭이 확대됐다.



자동차보험 손해율은 상반기 기준 70%대 후반을 기록하다 올해 상반기 82.6%로 올랐다. 자동차보험 손해율은 80~81%대가 보험사 입장에서 안정적인 수치로 이를 넘을 경우 손해가 나기 시작한다.



자동차보험 손익 악화는 대형 손보사들이 4년 연속으로 보험료를 인하한 여파가 크다. 의무보험인 자동차보험은 사실상 정부 방침에 발맞춰 가격을 조정하고 있다. 보험사들은 최근 금융당국의 상생금융 기조에 맞춰 2022년 1.2∼14%, 2023년 2~2.1%, 지난해 2.5~3%를 인하했다.



그동안 물가 상승으로 정비수가는 인상됐고, 자연재해로 대규모 차량 침수 등이 발생하면서 적자 폭은 더욱 커졌다. 삼성화재는 올해 1분기 강설 관련 420억원가량의 손해가 발생했고, 지난달 집중호우 손해도 100억원 정도로 추산 중이라고 밝혔다.



보험사들은 자동차보험 손익 악화에 보험료 동결 또는 상품 정비를 통한 사실상의 보험료 인상으로 대응할 가능성이 크다. 이규현 삼성화재 자동차보험 손익파트장은 지난 13일 콘퍼런스콜에서 “대외적 여건을 고려했을 때 당장의 기본보험료 인상이 어렵다고 판단되는 만큼 보장성 특약 판매 확대와 할인형 특약 재정비를 통해 할인율 현실화를 진행할 예정”이라며 “올해 4월부터 진행해 온 조치를 고려하면 늦어도 연말에는 보험수익인 담보당 경과보험료가 반등할 것”이라고 전망했다.



보험연구원은 청년층 등 경제활동인구가 감소하면서 장기적으로 자동차보험 수요 축소로 연결될 수 있다고 경고했다. 그러면서 손해보험사들이 공유형 자동차, 퍼스널모빌리티(PM) 등 다양한 교통수단에 대한 보험상품을 제공해 돌파구를 찾아야 한다고 제언했다. 천지연 연구위원은 보고서에서 “향후 커넥티드카, 자율주행, 공유 모빌리티 관련 보험 수요가 크게 증가할 것으로 예상된다”면서 “자율주행차 제조물 책임 보험, 플랫폼 배상책임 보험 등 B2B 보험시장의 확장 가능성에 주목해야 한다”고 말했다.

윤솔 기자 sol.yun@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]