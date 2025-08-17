전북 학생 3명 중 1명 사이버폭력 피해…“복수하고 싶다” 응답도

전북 지역 각급 학교 학생 3명 중 1명이 사이버폭력 피해를 경험한 것으로 나타났다. 특히 그 피해 비율은 초등학생이 상대적으로 높았으며, 피해 유형은 욕설 등 언어폭력이 가장 많았다. 피해 학생 상당수는 우울·불안 등 정신적 고통을 호소하며 ‘가해자에게 복수하고 싶다’는 응답도 적지 않았다.

17일 전북교육청 미래교육정책연구소가 발표한 ‘2024 사이버폭력 실태조사’ 결과에 따르면 전북 지역 초·중·고 학생의 33.7%가 사이버폭력 피해를 본 경험이 있는 것으로 드러났다. 이번 조사는 방송통신위원회가 2023년 9월부터 지난해 2024년 8월까지 실시했으며, 도내 초등교 4~6학년 201명, 중학생 162명, 고등학생 167명 등 총 530명이 참여했다.

학교급별 피해 비율은 초등교가 36.1%로 가장 높았다. 이어 중학교 32.7%, 고교 32.2% 순이었다. 어린 연령대일수록 사이버폭력에 상대적으로 취약한 상황임을 엿보게 한다.

피해 유형을 보면 ‘언어폭력(27.2%)’이 가장 많았으며, 다음으로 ‘명예훼손(14.5%)’, ‘스토킹(6.7%)’, ‘개인정보 유출(5.1%)’ 순이었다. ‘사이버 성폭력’ 피해도 4.9%에 달해 심각성을 더했다.

피해가 발생한 경로(복수 응답)는 ‘문자·메시지’가 50.2%로 절반가량을 차지했다. 이 외에도 ‘사회관계망서비스(SNS)’, ‘온라인 게임’, ‘메타버스’, ‘개인 방송’ 등 다양한 디지털 공간에서 폭력이 일어나는 것으로 나타났다.

가해자와의 관계는 ‘전혀 모르는 사람’이 50.8%로 가장 많았다. 하지만 ‘친구(34.1%)’나 ‘선후배(4.3%)’ 등 가까운 관계에서 발생한 사례도 적지 않았다.

피해 이후 학생들의 심리적 충격도 컸다. “가해자에게 복수하고 싶었다”는 응답이 35.6%로 가장 많았다. ‘우울·불안감과 스트레스(17.9%)’, ‘의욕 상실(15.3%)’, ‘불면증·두통(11%)’ 등 부정적 반응이 뒤따랐다. 이는 사이버폭력이 학생들의 정신 건강에 심각한 악영향을 미치고 있음을 보여준다.

전북교육청 관계자는 “스마트폰 보급 확대와 함께 학생들의 사이버 공간 소통이 늘면서 사이버 폭력에 노출되는 빈도가 높아지고 있다”며 “예방 교육과 함께 상호 존중·배려 문화 확산에 힘쓸 방침”이라고 말했다. 이어 “변화하는 사이버폭력 유형에 대응할 수 있도록 전문성을 강화해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

전주=김동욱 기자 kdw7636@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]