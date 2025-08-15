‘8·15 광복쌀’을 아시나요?… 114일 만에 첫 수확

경북 영주시는 지난 14일 안정면 오계리에서 ‘8·15 광복쌀 재배단지 첫 벼베기’ 행사를 열고 조기 햅쌀 수확에 돌입했다고 15일 밝혔다.

국내외에서 활발히 독립운동을 펼친 대한광복단 발상지이자 항일 의병의 고장인 영주에서 진행한 이번 벼베기는 광복절의 의미를 되새기고 애국정신을 기리고자 마련했다.

올해 처음으로 수확한 8·15 광복쌀을 영주시 관계자들이 들어 보이고 있다. 영주시 제공

올해 첫 수확한 8·15 광복쌀 품종은 극조생종인 진옥벼, 해담벼, 밀양396호로 지난 4월24일 첫 모내기 이후 113일 만에 결실을 맺었다. 시는 첫 수확을 시작으로 이달 말까지 총 120t을 수확해 4~5㎏ 포장 제품으로 출시하고 추석 명절 전 소비자에게 공급할 예정이다.

8·15 광복쌀은 2012년부터 시와 안정농협이 협력해 추석용 햅쌀로 개발한 지역 대표 브랜드다. 매년 8월15일 무렵에 수확해 광복절의 의미를 되새기고 애국정신을 고취하며, 조기 수확을 통해 농가 소득 향상에 기여하고 있다.

원료곡의 안정적 공급을 위해 시는 안정농협과 함께 20㏊ 규모의 계약재배 단지를 조성하고 재배 농가에 3000만원의 장려금을 지원한다. 품종 특성에 맞춘 생육 단계별 현장 지도를 강화하고, 다양한 판로 개척을 통해 8·15 광복쌀을 전국적인 명품 햅쌀로 육성하고 있다.

유정근 영주시장 권한대행은 “우수한 품질의 햅쌀을 조기에 출하해 농가 소득을 높이고 영주쌀의 명성을 강화하겠다”며 “대한광복단 발상지 영주에서 생산한 8·15 광복쌀이 소비자들에게 애국심을 되새기는 상징이 되길 바란다”고 말했다.

