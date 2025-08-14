경북 시청자미디어센터, 포항에 ‘첫 삽’…350억원 투입

경북도는 14일 포항시 남구 오천에서 경북 시청자미디어센터 착공식을 개최했다.

도와 포항시는 기존 오천읍 행정복지센터 자리에 경북 시청자미디어센터와 행정복지센터가 함께하는 복합청사를 만든다. 지하 1층~지상 4층 연면적 5898㎡ 규모로 2026년 11월 착공이 목표다. 사업비는 모두 350억원을 투입한다.

복합청사 조감도. 포항시 제공

시청자미디어센터는 방송법 제90조의2에 따라 방송통신위원회 산하 시청자미디어재단이 운영하는 공공 미디어 교육·체험 시설이다. 현재 전국 12개 지역에서 시청자미디어센터를 운영하고 있다.

임대성 도 대변인은 “경북 시청자미디어센터는 단순한 교육 공간을 넘어 주민이 미디어 제작에 참여하고 다양한 콘텐츠를 체험하며 폭넓은 정보를 접할 수 있는 공간이 될 것”이라고 말했다. 그러면서 “이번 시설을 통해 주민의 미디어 역량 강화와 지역 미디어 산업 활성화에 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

안동=배소영 기자 soso@segye.com

