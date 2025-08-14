네이버페이(Npay), 주식 ‘간편주문’ 서비스 프로모션 전개

네이버페이(Npay)는 다음달 30일까지 최대 3만 포인트를 지급하는 Npay 증권 ‘간편주문’ 서비스 프로모션을 펼친다고 14일 밝혔다. Npay 제공

네이버페이(Npay)는 다음달 30일까지 최대 3만 포인트를 지급하는 Npay 증권 ‘간편주문’ 서비스 프로모션을 펼친다고 14일 밝혔다.

Npay 증권의 국내 주식 종목 페이지에서 증권사의 모바일 WTS(Web Trading System) 거래 페이지에 연결하는 서비스다.

네이버 인증서로 최초 1회 연결하면 되고 모든 거래는 선택된 모바일 증권사 WTS에서 이뤄진다.

증권사를 연결한 모든 이용자에게 100포인트를 지급하며, 이벤트 페이지 공유 정도에 따라 추가 포인트도 지급한다.

Npay ‘간편주문’ 이용에 따른 수수료는 없다.

대신증권과 미래에셋증권, 신한투자증권, 유안타증권, KB증권, 하나증권, 한국투자증권과 연결할 수 있으며 Npay는 증권사 범위를 더욱 넓힐 계획이다.

프로모션에 관한 자세한 정보는 모바일 Npay 애플리케이션의 증권 탭 내 홈(MY)화면 상단에서 관련 배너를 클릭하면 확인할 수 있다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

