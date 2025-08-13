[열린마당] K푸드 경쟁력 키우는 ‘글로벌 해썹’

지난해 2월 K푸드 수출 활성화 지원을 위한 업계 소통 마당에서 한 식품회사 대표가 온화한 표정이었지만 살짝 한숨 섞인 목소리로 속내를 털어놓았다.



우리나라 해썹(HACCP) 인증을 받았는데도 수출할 때는 국제적으로 국제식품안전협회(GFSI·Global Food Safety Initiative)가 인정하는 민간 인증을 요구하고 있어 수천만 원을 들여 추가로 민간 인증을 받아야 하니 국내 해썹을 국제 통용 기준에 맞추고 동등성을 인정받았으면 좋겠다는 의견이었다.

김성곤 식품의약품안전처 식품안전정책국장

국제식품규격위원회(CODEX)나 국제식품안전협회(GFSI)의 인증 규격, 미국의 식품안전현대화법(FSMA)에는 해썹 관리 이외에 고의적인 식품 테러 방어나 가짜원료 사용 등 식품 사기 예방 등 더 광범위한 관리를 요구한다. 이러한 글로벌 기준에 따라 유통사들은 국제식품안전협회 인증(FSSC 22000, BRC GS, IFS, SQF)을 요구하고, 이에 맞춰 수출사들은 별도의 비용을 들여 민간 인증을 받아야 하는 실정이다.



하지만 우리 해썹은 그러한 기준까지 담아내지는 못하고 있었다. 1995년에 도입된 해썹은 원료관리부터 제조·가공, 유통에 이르기까지 발생할 수 있는 위해요소를 사전에 관리하는 예방시스템으로서 식품안전 수준을 크게 높여왔다. 그러나 이런 관리만으로는 글로벌 스탠더드 기준에 못 미쳐 경쟁력을 담보하기 어려웠다.



지난해 K푸드 수출은 99.8억 달러로 역대 최고치를 달성했다. 라면, 쌀과자, 김치, 조미김 등 K푸드가 한류 열풍과 맞물려 전 세계인의 입맛을 사로잡고 있다. 이러한 상황에서 수출 업계가 겪고 있는 이러한 어려움을 해소하고자 글로벌 시장에서도 인정받을 수 있는 해썹 기준을 마련해야겠다고 마음먹게 되었다.



식품업계를 비롯해 학계, 민간 인증기관 전문가와 함께 머리를 맞대고 현장의 목소리를 듣고 국제식품규격위원회의 최신 지침과 국제식품안전협회의 인증 규격, 미국의 식품안전현대화법을 검토해 가면서 국제 수준에 부합하는 글로벌 해썹(Global HACCP) 기준을 마련(시행: 2025.8.4.)하였다. ‘글로벌 해썹’은 기존 해썹에서 다루고 있는 위해요소 관리에서 더 나아가 고의적 식품 오염, 의도적인 위조나 가짜원료 대체, 알레르기 관리, 식품안전경영 책임 등 조직 전반의 식품안전 문화 조성과 위기 대응 체계 등을 포괄하는 안전관리 프레임을 제공한다.



식약처는 업계가 부담이 없도록 자율 등록으로 운영하고 별도의 등록 수수료도 없이 운영한다. 등록 업체는 국가 공인 ‘글로벌 해썹 심벌’을 표시할 수 있어 프리미엄 효과를 얻을 것으로 본다.



해썹 도입 30주년을 맞아 학계와 업계는 물론 소비자단체는 ‘글로벌 해썹’이 국내 식품산업 발전과 소비자 안심을 강화하는 데 새로운 전기를 가져올 것으로 기대하고 있다. 특히 식품업계 관계자는 “국제 추세에 맞춘 글로벌 해썹 도입이야말로 우물 안 개구리를 벗어난 것 같다”며 환영하고 학계도 “늦은 감은 있으나 이제라도 ‘글로벌 해썹’ 기준을 도입해 다행”이라고 표했다.



식약처는 ‘글로벌 해썹’ 기준의 국제 동등성 확보도 추진해 K푸드의 글로벌 공신력을 한층 더 높여 K푸드에 대한 세계인의 믿음을 더 단단히 할 수 있기를 바란다.

