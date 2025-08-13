[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 14일 (목요일)

쥐

96년생 맺고 끊는 것이 강하면 부러지기가 쉽다.

84년생 솔직한 표현이 상대방에게 호감을 준다.

72년생 적합한 장소에서 좋은 사람을 만날 수 있다.

60년생 내실 있는 일에 관심을 가져라.

48년생 우연히 만난 사람 때문에 일희일비한다.

36년생 자신이 처한 현실에서 벗어나는 게 순서다.

소

97년생 일 이외의 모든 것은 접어두자.

85년생 누구나 똑같은 것을 주고받을 수 없다.

73년생 노력한 끝에 직장에서 능력을 인정받는다.

61년생 야생마를 품안에 넣으려고 하니 고생이 많다.

49년생 가늘고 섬세한 것이 큰 힘을 발휘한다.

37년생 단순하게 생각하면 금방 끝날 일이다.

범

98년생 저렴하고 내구성이 좋은 걸 택하라.

86년생 자유를 얻으면 방향감각을 잃지 말라.

74년생 쉬운 일이라고 방심하지 말고 행동해라.

62년생 한곳에 오래 머물기 싫다고 전전하면 불썽사납다.

50년생 자그마한 노력으로 생각지 않은 효과를 거둔다.

38년생 천천히 주변을 살피며 발걸음을 옮기자.

토끼

99년생 내 텃발에 남이 들어와도 용서하자.

87년생 하소연에 귀기울이고 직접 관여하라.

75년생 행동에 기지와 순발력이 빛나게 된다.

63년생 상대와 동등하다고 생각하는 인식이 필요하다.

51년생 사업자는 성과가 기대되지만 불안정할 수 있다.

39년생 시선을 한곳에 집중하지 않으면 매우 힘들어진다.

용

00년생 불투명한 투자처는 아예 무시해 버려라

88년생 신경 쓰는 것이 건강에 가장 해롭다.

76년생 다른 사람을 비난하면 자신이 궁지에 몰린다.

64년생 지나친 혁신은 오히려 손해를 불러올 수 있다.

52년생 막바지에 다다른 일에 심혈을 기울여라.

40년생 남서쪽으로 움직이는 것은 피하는 것이 좋겠다.

28년생 자신에게 부여된 의무는 갈수록 커진다.

뱀

01년생 극적인 전환점을 맞아 돌파구가 생긴다

89년생 부당한 대우를 받더라도 일단은 보류해라.

77년생 변변한 것이 없다고 의기소침해지지 마라.

65년생 경망한 행동은 자신을 곤혹스럽게 만든다.

53년생 흰 것을 검은 것이라 칭하는 사람을 헤아려라.

41년생 약속시간에 미리 도착하지만 도움이 되지 않다.

29년생 지나간 것에 대한 미련이 남아있다.

말

02년생 충분히 휴식을 취하도록 할 것

90년생 행운이 따를 때 과감하게 밀어붙여라.

78년생 망둥이가 뛰면 꼴뚜기도 날뛰니 마음을 다스려라.

66년생 몇 걸음 걷지도 않고 피곤해지는 현상은 준비 부족.

54년생 작은 것에 만족하는 것이 이롭다.

42년생 적재적소에 인원배치를 한다면 어려움이 없다.

30년생 묵은 앙금을 털어 내기 좋은 때다.

양

03년생 사사건건 부딪쳐 신경 쓰일 수로 자리를 피하고 보라

91년생 자녀문제로 의견차이 생기면 조율하라.

79년생 가벼운 마음으로 시작하면 피로가 사라진다.

67년생 문제의 실마리를 찾으니 차분히 판단하라.

55년생 논쟁에 휘말리면 피곤해지니 절제해라.

43년생 자금사정이 악화되어 심기가 불편할 수도 있겠다.

31년생 일관된 태도를 유지하면서 마음을 움직여라.

원숭이

04년생 화해무드 조성되기는 힘드니 우선 멀리하라

92년생 단판승부하기에 좋으니 용감하게 나서라.

80년생 조용히 밀려드는 고독한 시간을 경험한다.

68년생 금전적인 문제는 해결방법을 찾기 힘들어 보인다.

56년생 구속에 민감한 반응을 일으키면 마음이 비좁다.

44년생 인덕이란 먼저 베풀 때에 비로소 발행하는 것.

32년생 힘들게 일하지만 결과가 미흡한 운세.

닭

05년생 비위를 맞추어 주는 것도 좋은 방법일 수 있다

93년생 해결될 기미가 안 보이면 일찌감치 포기하라.

81년생 객관적인 자료를 진행시키면 성과가 좋다.

69년생 부질없는 행동인줄 알면서 달려드는 것은 어리석다.

57년생 입에 맞는 음식도 과하면 탈나기 쉬운 법.

45년생 일상생활이 지겨우면 약간의 변화를 추구하라.

33년생 제조업자는 클레임이 걸릴 수 있다.

개

06년생 벼가 고개를 숙이듯 겸손하면 복이 따른다

94년생 얻는 것보다 잃는 게 많은 운이다.

82년생 목표달성을 위한 노력이 정도를 벗어나면 자제하라.

70년생 계산에 밝되 인간적인 교류가 밑바탕이 되도록.

58년생 답답하지만 차근차근 설명하는 자세가 필요하다.

46년생 흉물스러운 것을 보더라도 담담하게 대하라.

34년생 내유외강한 사람은 재물을 쥐고 크게 웃는다.

돼지

95년생 뜻이 있는 곳에 길이 있는 법이다.

83년생 방심하는 사이에 경쟁자에게 추월 당하기 쉽다.

71년생 도움이란 받는 것보다 주는 것이 더 소중하다.

59년생 보이지 않는 벽을 허물고 생각을 관철시켜라.

47년생 평상시보다 발걸음을 조금 천천히 내딛어라.

35년생 태양이 모습을 드러내는 운이다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]