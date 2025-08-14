조선 ‘마지막 궁중 회화’ 대작 6점 만난다

조선 왕실의 궁궐 ‘마지막 궁중 회화’가 처음으로 한자리에서 전시된다.



국립고궁박물관은 개관 20주년을 기념해 14일부터 박물관 2층 기획전시실에서 창덕궁 내전의 희정당, 대조전, 경훈각을 장식했던 벽화 6점과 초본(草本·정본을 완성하기 전 그린 밑그림) 1점을 최초로 일괄 공개하는 ‘창덕궁의 근사(謹寫)한 벽화’ 특별전을 개최한다고 13일 밝혔다.

이당 김은호가 그린 ‘백학도’. 궁박물관 제공

이번에 공개되는 창덕궁 벽화들은 높이가 각각 180~214cm, 너비가 각각 525~882cm에 달하는 대작들이다. 6점의 벽화 모두 국가등록문화유산이다.



박물관에 따르면, 1917년 11월 10일 오후 창덕궁에 큰불이 나 대조전, 희정당, 경훈각 등 주요 건물이 잿더미가 됐다. 약 3년간의 공사를 거쳐 1920년 새롭게 태어난 건물에는 당대 내로라하는 화가들이 그린 대규모 벽화가 함께 공개됐다. 이번 전시는 조선 왕실의 궁궐을 장식한 궁중 회화로 창덕궁의 주요 건물을 장식했던 벽화들이 처음으로 한자리에서 일반에 공개되는 것이다.



해강 김규진(1868~1933)이 그린 희정당 벽화 ‘총석정절경도’와 ‘금강산만물초승경도’는 그가 직접 금강산을 유람하며 그린 밑그림(스케치)을 바탕으로 그려낸 대작이다.



대조전에는 정재 오일영(1890~1960)과 묵로 이용우(1902~1952)가 합작한 ‘봉황도’와 이당 김은호(1892~1979)가 그린 ‘백학도’가 마주 보고 있다. 이번 전시에서는 김은호가 ‘백학도’를 구상하며 제작한 ‘백학도 초본’도 최초로 공개된다.



경훈각을 장식한 심산 노수현(1899~1978)의 ‘조일선관도’와 청전 이상범(1897~1972)의 ‘삼선관파도’ 역시 이번에 최초로 공개되는 작품이다. 두 그림은 장수를 상징하는 선계의 복숭아와 거북을 든 동자, 서로 나이를 자랑하는 3명의 신선이 등장해 황제 부부의 장수와 평안을 기원하는 그림임을 알 수 있다. 전시는 10월 12일까지.

박태해 선임기자 pth1228@segye.com

