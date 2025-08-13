네이버, 디지털 헬스케어 기업 제이앤피메디와 업무협약 체결

네이버 최인혁 테크비즈니스 대표(오른쪽)와 제이앤피메디 정권호 대표가 13일 경기 성남시 네이버 1784 사옥에서 열린 디지털 헬스케어 분야 포괄적 업무협약식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 네이버 제공

네이버는 13일 경기 성남시 네이버 1784 사옥에서 디지털 헬스케어 기업 제이앤피메디와 포괄적 업무협약을 맺었다고 밝혔다.

네이버 최인혁 테크비즈니스 대표와 제이앤피메디 정권호 대표와 양사 관계자들은 이날 업무협약식에서 디지털 헬스케어 개발에 뜻을 모았다.

제이앤피메디는 제약·바이오·의료기기 기업을 대상으로 임상시험 데이터 플랫폼을 제공하고 임상시험 수탁기관 서비스와 투자 지원 등을 펼치는 국내 디지털 헬스케어 기업이다.

이 외에 신약·의료기기 기술 이전 전략 수립과 계약 협상 등 컨설팅은 물론이고 자체 개발 플랫폼에서의 임상 데이터 관리 등 다양한 기능을 제공한다.

네이버는 향후 인공지능(AI) 기술과 제이앤피메디의 임상시험 플랫폼 고도화를 위해 협력할 예정이다. AI 기술 결합으로 글로벌 진출에 필요한 디지털 임상시험 역량을 구현하고 국내 헬스케어 생태계 전반의 디지털 전환 인프라 구축에도 노력할 방침이다.

네이버 최인혁 테크비즈니스 대표는 “네이버의 AI 기술을 제이앤피메디의 임상시험 플랫폼 노하우에 접목하여 제품 고도화에 기여하겠다”고 말했다.

