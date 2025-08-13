한화 건설부문, 현장 통합 관제 시스템에 AI 기술 도입

고위험 통합관제시스템 H-HIMS.

한화 건설부문은 실시간 안전관리 체계를 강화하고자 현장 밀착형 폐쇄회로(CC)TV 통합 관제 시스템에 인공지능(AI) 영상 분석 기술 도입을 추진한다고 13일 밝혔다.

한화 건설부문은 2022년부터 건설 현장의 고위험 작업을 본사에서 실시간으로 통합 관제하는 ‘H-HIMS’(사진) 시스템을 구축해 운영 중이다. 해당 시스템을 통해 전국 건설 현장의 CCTV 영상들을 최대 128개 화면에서 동시 모니터링하고 있다. 특히 주요 작업구간으로 위치를 바꿔가며 영상을 전송할 수 있는 이동식 CCTV를 활용해 현장 밀착형 안전관리를 실시하고 있다.

한화 건설부문은 이같은 통합 관제 시스템을 한층 고도화하기 위해 AI 기술을 점진적으로 도입할 방침이다. 지난달 AI 영상 분석 기술을 접목한 스마트 관제 시스템을 시연했으며, 시범 현장에서 효과를 검증하는 테스트를 진행하고 있다.

대표 기능은 AI가 작업자의 움직임을 추적해 개구부, 타워크레인 하부 등 위험지역 접근 시 자동으로 알리거나 세대수직망 등 안전 시설물 훼손을 감지하는 것이다. 위험 상황이 감지되면 모바일 애플리케이션(앱)이나 CCTV 스피커를 통해 근로자에게 즉시 경고를 전달한다.

향후 작업자 쓰러짐 자동 감지 등 AI 알고리즘의 정교화 및 기능 추가를 통해 사고 예방 역량을 더 강화할 계획이다.

한화 건설부문 관계자는 “AI 기술을 활용해 사람이 놓치기 쉬운 위험까지 선제적으로 대응할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

이강진 기자 jin@segye.com

