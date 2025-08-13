조혜련 "포주 아니라 골키퍼" 악성루머 부인

유튜브 채널 ‘롤링썬더’ 화면 캡처

개그우먼 조혜련이 과거 성매매 주선자 일명 '포주설' 에 대해 해명했다.

12일 유튜브 채널 ‘롤링썬더’에는 ‘나락감지 주파수 듣고 가세요 [신여성] EP.03 나락과 극락’이라는 영상이 올라왔다. 공개된 영상에는 이경실 이혼, 조혜련의 ‘무모한 도전’ 하차 배경 이야기 등이 담겼다. 무엇보다 충격적인 내용인 조혜련의 포주설이었다.

조혜련은 "내가 포주라는 얘기가 있었다. 성매매를 주관하는 사람이라고… 난리도 아니었다"라고 돌아봤다. 함께 게스트로 나온 코미디언 이경실은 "난 처음 듣는데 네가 지어낸 거 아냐?"라고 놀랐다.

조혜련은 "아니다. 진짜 어이가 없었다. 내가 그걸 연결해 주고 커미션을 받는다더라. '조혜련은 절대 그럴 사람 아니'라고 대변도 해줬다"고 설명했다.

조혜련은 소문을 퍼뜨렸던 사람들을 향해 "저 포주 아니다. 저는 골키퍼다"고 재차 강조했다.

조혜련은 SBS TV 축구 예능 '골 때리는 그녀들'의 'FC 개벤져스'에서 골키퍼로 활약 중이다.

이경실은 "말도 안되는 루머이더라도 내가 감당하기 힘들 때 들으면 더 무너진다. 내가 처음에 이혼하고 나서 없었던 소문들이 막 돌더라"고 했다.

이경실은 그러면서 "내가 본 혜련이는 일을 너무 열심히 하다 보니 남에게 관심이 없다. 얘가 남 헐뜯는 걸 본 적 없다"고 두둔했다.

조혜련은 "언니 없으면 다한다"고 너스레를 떨며 코미디 감각을 뽐냈다.

