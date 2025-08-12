경북 영천시, '대형 화재' 영천첨단산업단지 ‘총력 지원전’ 돌입

경북 영천시는 지난 3일 영천첨단부품소재산업지구에서 발생한 대형 폭발·화재 사고로 큰 피해를 입은 기업들의 조기 회생을 위해 긴급 지원책을 전격 가동한다고 12일 밝혔다.

영천시청 전경. 영천시 제공

이번 사고는 폭발과 화재가 발생한 공장은 물론, 강한 폭발과 화염으로 인근 기업까지 피해를 입는 등 현재까지 확인된 피해 업체만 34곳에 달한다. 일부 기업은 생산 중단과 납품 지연 등으로 존폐 위기에 놓인 실정이다.

이에 시는 “피해기업의 골든타임을 놓치지 않겠다”며, △중소기업 운전자금 이차보전 우대지원 △공공폐수처리시설 원인자부담금 감면 △소규모 복구비 지원 △지방세 징수·세무조사 유예 등 ‘4대 긴급 지원 패키지’를 발표했다.

운전자금 이차보전 지원사업의 경우, 피해기업을 시 우대업체로 지정해 우대기간을 기존 1년에서 3년으로 확대하고, 융자 한도는 최대 6억원, 이차보전은 연 5%까지 지원한다.

중소벤처진흥공단, 경북도 긴급경영안정자금 중복 지원도 허용해 자금난 해소에 속도를 높인다.

또한, 피해기업의 공공폐수처리시설 원인자부담금을 2개월간 월 부과금의 50% 감면하고, 소규모 피해기업에는 최대 100만원의 복구비를 긴급 지원한다.

지방세 부담 완화를 위해 지방세 징수와 세무조사 유예도 신청받는다.

시는 본관 3층 기업유치과에 전담 창구를 설치해 피해 현황을 상시 파악하고 있다.

상황총괄반을 구성해 휴일에도 비상근무를 실시하며 기업피해 신고 접수 및 상황 발생에 따른 조치에 최선을 다하고 있다.

중소벤처기업부 및 경북도와 협력해 ‘재해 중소기업확인증’ 발급을 신속 지원하고 있다.

더 나아가 정부 지원 확대를 위해 ‘특별재난지역’ 선포와 ‘중소기업특별지원지역’ 지정을 건의할 방침이다.

시 관계자는 “이번 사고는 단순한 화재를 넘어 영천 산업경제 전반을 뒤흔든 재난”이라며 “피해기업이 다시 일어설 수 있도록 행정·재정 자원을 총동원해 지역경제를 지켜내겠다”고 말했다.

영천=이영균 기자 lyg0203@segye.com

