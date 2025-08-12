신경전구세포 조절 메커니즘 밝혀… 뇌 질환 치료 기대

신경전구세포의 자가 증식과 분화를 조절하는 새로운 분자적 메커니즘이 확인됐다. 영남대 의생명공학과 문병산 교수 연구팀의 연구 성과다.

12일 영남대에 따르면 연구는 Wnt-Mbd3 축이 신경 전구세포의 줄기세포성 유지와 신경세포 분화를 좌우하는 핵심 경로임을 새롭게 규명했다. 뇌 발달 이상과 퇴행성 뇌 질환 치료 전략 개발에 중요한 단초를 제공할 것으로 기대된다.

왼쪽부터 문병산 교수, 마이티쿠인누 박사과정생. 영남대 제공

연구팀은 그동안 별개로 여겨졌던 Wnt 신호와 Mbd3-NuRD 복합체가 실제로는 Wnt-Mbd3 축이라는 경로를 통해 유기적으로 작용한다는 사실을 처음으로 규명했다.

이번 연구는 신경세포의 운명 결정에 대한 이해를 진전시켰다는 평가를 받고 있다. 특히 뇌 발달 이상은 물론 알츠하이머병, 파킨슨병 등과 같은 퇴행성 뇌 질환 치료에 활용할 수 있는 줄기세포 기반 기술 개발에 적용할 수 있다.

연구 결과는 SCI 국제 저명 학술지인 Experimental and Molecular Medicine 온라인에 게재됐다. 제1저자는 마이티쿠인누 박사 과정생이며, 문 교수가 교신저자로 참여했다.

문 교수는 “이번 연구는 오랜 기간 축적해 온 신경 줄기세포 분야 연구의 연장선에서 도출된 결과로 뇌 발달과 퇴행성 뇌 질환 치료의 새로운 방향을 제시할 수 있는 의미 있는 성과”라며 “향후 Wnt 신호와 후성유전학적 조절 기전 간 상호작용을 더 정밀하게 규명하고 이를 노화·불임 질환 등 다양한 질병 모델에 적용할 계획”이라고 말했다.

경산=배소영 기자 soso@segye.com

