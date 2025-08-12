올림푸스한국, ‘아이틴드(iTind)’ 임상 효과 공유 심포지엄 성료

글로벌 의료기업 올림푸스한국은 지난 9일 전국 개원가를 대상으로 전립선비대증 치료를 위한 최소 침습적 설루션인 ‘아이틴드(iTind)’의 임상적 효과 등을 공유하는 심포지엄을 성료했다고 12일 밝혔다. 올림푸스 한국 제공

올해 3월 국내에 출시된 ‘아이틴드’는 전립선비대증으로 인한 하부요로증상을 완화하기 위해 일시적으로 삽입되는 니티놀(Nitinol: 티탄과 니켈의 합금) 재질의 의료기기다. 절개 없이 국소 마취로 시술을 진행할 수 있고 체내에 장치를 남기지 않는 새로운 최소 침습적 치료 옵션으로 주목받는다.

심포지엄은 제품 소개와 ‘아이틴드’ 시술 경험 발표, 토론·질의응답으로 구성됐다. 제품 소개 세션에서는 ‘아이틴드’ 기기의 구조적 특장점이 언급됐고, 시술 경험 발표 세션에서는 현장 의료진의 ‘아이틴드’ 시술 사례를 바탕으로 한 생생한 시술 경험 등이 공유됐다. 토론·질의응답 시간에는 만족도가 높았던 사례들의 공통된 특징과 시술에 적합한 환자의 특성 등에 대한 이야기가 오갔다.

올림푸스한국 SP(Surgical Product) Unit 김정수 상무는 “많은 의료진이 실제 임상 현장에서 ‘아이틴드’와 같은 최소 침습 치료 옵션을 고려할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다. 이어 “앞으로도 올림푸스한국은 비뇨의학 질환에서 의료진에게 도움이 될 수 있는 정보를 제공하고, 환자들의 치료에도 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

