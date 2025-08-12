“식품업종 스마트 공장으로 전환 하세요”

중소기업중앙회는 ‘식품업 고도화 스마트공장 구축 지원사업’ 참여기업을 모집한다고 11일 밝혔다.

중소벤처기업부와 농림축산식품부가 주관하는 이번 사업은 식품 가공업 중소·중견기업에 실시간 공장·설비 제어 및 프로세스 자동화가 가능한 ‘고도화’ 수준의 스마트공장 구축을 지원하고자 마련됐다. 총 15개사를 선정해 기업당 최대 2억원의 지원금뿐 아니라 삼성전자 전문 인력의 멘토링, 판로 개척 기회 등이 제공된다. 신청은 다음달 12일까지 스마트공장 사업관리시스템 홈페이지에서 하면 된다.



양찬회 중기중앙회 혁신성장본부장은 “이번 지원 사업으로 식품제조업계의 생산공정 자동화, 식품안전·품질관리시스템 고도화, 데이터 기반 운영체계 구축이 가속화하면 급성장하고 있는 ‘K푸드’의 수출경쟁력 강화에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.



중기중앙회는 이달 29일까지 ‘삼성 상생형(고도화) 스마트공장 구축 지원사업’ 추가 신청도 받는다. 제조 중소·중견기업의 스마트공장 구축을 돕는 사업으로, 총 14개사를 선정해 기업당 최대 1억5000억원을 지원할 예정이다.

