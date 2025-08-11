경북 경주시는 국악을 전공한 가수 김다현이 경주를 배경으로 한 신곡 ‘천년 사랑’을 11일 오후 국내·외 음악 플랫폼을 통해 공개한다고 밝혔다.

‘천년 사랑’은 천년고도 경주의 아름다운 명소인 첨성대, 불국사, 동궁과 월지, 무열왕릉 등에서 촬영한 뮤직비디오와 함께 발표될 예정이다.

이번 곡의 가사에는 경주의 대표 명소들이 자연스럽게 녹아 들어, 노래와 영상이 하나로 어우러져 경주의 깊은 역사와 아름다움을 전한다.

또한, 10월 말 개최되는 ‘2025 APEC 정상회의’의 성공적인 개최를 기원하는 의미도 담고 있어 주목을 받고 있다.

신곡 ‘천년 사랑’은 전통가요의 애절함과 웅장한 편곡에 김다현 특유의 감성과 음색이 더해져 곡의 완성도를 높였으며, 전통 국악의 정서를 가미해 깊은 감동을 선사한다.

경주시, 김다현 신곡 ‘천년 사랑’ 공개로 APEC 홍보 박차. 경주시 제공

가사는 강원석 시인이 아사달‧아사녀 설화를 모티브로 쓴 시를 바탕으로 했고, 싱어송라이터 추가열이 작곡에 참여했다.

김다현은 “경주에서 열리는 ‘2025 APEC 정상회의’를 앞두고, 전통과 아름다움을 담은 곡을 발표하게 돼 매우 뜻깊다”며, “이 노래를 통해 경주와 대한민국의 멋과 전통을 널리 알리고, APEC 성공 개최에도 힘을 보태고 싶다”고 말했다.

시는 이번 신곡과 뮤직비디오를 지역 문화 활성화 및 ‘2025 APEC 정상회의’ 홍보 콘텐츠로 적극 활용할 방침이다.

주낙영 시장은 “김다현 씨의 ‘천년 사랑’은 경주의 역사와 문화, 그리고 시민의 마음을 담아낸 곡”이라며, “이 노래가 경주의 매력을 국내외에 널리 전하고, APEC 성공 개최 분위기를 한층 높여줄 것으로 기대한다”고 밝혔다.

경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]