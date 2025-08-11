“백화점에 폭발물 설치”… 이번엔 광주서 협박 신고 접수

서울 신세계백화점 본점에 이어 광주 한 백화점에도 폭발물을 설치하겠다는 협박성 신고가 접수돼 경찰이 수색에 나섰다.

11일 광주 동부경찰서와 서부경찰서에 따르면 이날 오전 9시 30분쯤 112에 “광주 서구 롯데백화점에 폭탄을 설치하겠다”는 신고가 접수됐다.

지난 10일 서울 올림픽공원 KSPO돔(올림픽체조경기장)에서 폭발물 설치 신고가 접수된 가운데 수색을 마친 경찰특공대가 이동하고 있다. 연합뉴스

광주 서구에는 롯데백화점이라는 곳은 없지만, 경찰은 동구에 있는 롯데백화점과 서구 신세계백화점에 경찰특공대 등을 각각 투입해 폭발물을 수색 중이다.

신고 내용에는 정확한 폭파 시점 등은 없던 것으로 전해졌다.

경찰은 오전 10시 30분인 백화점 개장 시간을 미루고 직원 등의 출입을 통제하고 있다.

경찰 관계자는 “서울경찰청에 신고가 접수된 것을 광주청으로 이첩했다”며 “아직까지 특별한 폭발물 설치 징후는 발견하지 못했다”고 했다.

지난 5일 서울 신세계백화점 본점에 폭발물을 설치했다는 내용의 온라인 협박 글을 게시한 중학생과 비슷한 예고 글을 올린 20대가 제주와 경남 하동에서 잇따라 검거된 바 있다.

광주=한현묵 기자 hanshim@segye.com

