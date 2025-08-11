‘김 산업 중심도시’ 목포, 2025년 상반기 김 수출 8126만 달러 역대 최대

전남 목포시가 김 수출 도시 전국 1위를 차지하며 수산식품 전략 육성에 박차를 가하고 있다.

11일 목포시에 따르면 올 상반기 김 수출액이 8126만 달러를 기록해 지난해 같은 기간(7667만 달러)보다 6% 증가했다. 전국 지자체 중 수출 1위다.

목포시의 상반기 전체 수출액은 9216만 달러로, 이 중 김 수출이 88%를 차지하며 수출 실적을 견인했다.

시는 지난해에도 김 수출액 1억3308만 달러로 역대 최고 실적을 기록하며 김 수출액 전국 1위를 달성한 바 있다.

시는 김 산업을 포함한 수산식품을 전략산업으로 육성하기 위해 오는 2026년까지 총 1137억 원을 투입, 연면적 4만6612㎡ 규모의 건물 2개동으로 수산식품수출단지를 조성하고 있다.

또 국제 마른김거래소를 비롯해 임대형가공공장, 냉동·냉장창고, 연구개발 시설 등이 들어서 고부가가치 수산식품 개발, 수출 품목 다변화, 수출지원 강화 등 가공, 유통, 수출까지 종합적인 기능을 지원할 예정이다.

목포시 관계자는 “목포의 김이 글로벌 시장에서 꾸준히 인정받고 있어 자부심을 느낀다”며 “앞으로 수산식품수출단지와 마른김거래소가 본격적으로 가동되면 목포는 명실상부한 수출 전략형 수산식품 도시로 자리매김할 것이다”고 말했다.

목포=김선덕 기자 sdkim@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]