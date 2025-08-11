유다빈밴드 이준형, 디지털싱글 ‘썬플라워(온리)’ 11일 낮 12시 공개

유다빈밴드의 기타리스트이자 싱어송라이터로 활동 중인 이준형이 11일 낮 12시에 디지털 싱글 ‘썬플라워(온리)(Sunflower(Only))’를 발매한다.

이번 곡은 지난달에 발매한 ‘델피늄(Delphinium)’에 이어 약 한 달 만에 공개되는 세 번째 [플로랄(FLORAL)] 프로젝트 발매 곡이다.

지난 2월부터 이준형이 선보이고 있는 [플로라] 프로젝트는 ‘꽃’을 메인 오브제로 해 우리가 쉽게 지나치고 살아가는 감정의 서사를 풀어내는 프로젝트이다.

이번 썬플라워는 ‘순애’라는 감정을 풀어낸 곡으로 이준형이 생각하는 이상적인 사랑의 아름다움을 음악으로 표현했다.

썬플라워는 동명의 꽃 ‘해바라기’의 꽃말인 ‘일편단심’, ‘영원한 사랑’을 풀어낸 곡으로 ‘그대 생에 하나뿐인 존재가 되겠다’, ‘그대 곁에 있겠다’라는 마음을 풀어낸 가사가 인상적이다.

특히, 발매 전 공개된 티저 이미지들 속에 해당 곡의 가사의 일부를 발췌하며 곡에 대한 기대감을 높였다.

이준형은 “오랜만에 영원한 사랑에 대한 곡을 만들었다”며 “어떤 위협이나 불안이 다가와도 이겨낼 수 있게 만드는 것이 ‘사랑’의 존재이자 힘임을 표현하고 싶었다”라고 밝혔다.

앞서 지난 10일 유튜브 및 SNS를 통해 썬플라워의 뮤직비디오 티저 영상이 공개됐다. 영상 속 이준형은 무성한 해바라기 꽃밭 곳곳에서 기타를 연주했다.

