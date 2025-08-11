‘금값’ 된 김값…조선株 ETF 수익률 고공행진 外 [한강로 경제브리핑]

◆김값 1년 넘게 ‘금값’…해수부, 김 비축 제도 추진

김 가격이 평년 대비 40% 이상 치솟은 가운데 해양수산부가 20년 만에 마른김 비축제도 재도입을 추진한다고 10일 밝혔다. 정부가 김 가격이 저렴할 때 수매해 보관했다가 가격 급등 시 시중에 공급하는 방식이다.

서울의 한 대형마트에서 시민이 김을 고르고 있다. 연합뉴스

해수부는 마른김 비축을 위한 예산 증액을 기획재정부와 협의 중이라고 밝혔다. 올해 수산물 비축 관련 예산은 1751억원이다. 현재 정부가 비축하는 수산물은 자연산 어종 6종과 천일염에 국한돼 있어, 양식 수산물인 김은 비축 품목에 해당하지 않는다. 마른김 비축제도는 1979년부터 2006년까지 운영됐다가 가격 폭락과 품질 저하 등을 이유로 중단됐다.

한국농수산식품유통공사에 따르면 지난 8일 기준 마른김(중품) 평균 소매가격은 10장에 1347원으로 평년(952원)보다 41.5% 높다. 마른김 가격은 지난해 봄부터 급등해 1년 6개월간 강세가 이어지고 있다.

해수부는 “기후변화로 어업 생산량 변동성이 커진 데다 수출 물량이 급격히 늘어나 내수 공급 부족이 우려된다”며 김 비축의 필요성을 설명했다.

사진=연합뉴스

◆할부 구매 상품인데 ‘무료 혜택’ 광고…소비자 기만 주의

공정거래위원회는 공짜 가전을 주는 것처럼 속여서 영업한 국내 상조업체 4곳에 시정명령과 공포명령을 부과했다고 10일 밝혔다. 해당 업체는 웅진프리드라이프와 보람상조개발, 교원라이프, 대명스테이션 4곳이다. 이들은 상조·가전 결합상품을 판매하면서 가전을 무료로 주는 것처럼 소개했는데, 실제로는 가전의 할부매매계약을 체결하거나 구매대금을 조건부로 반환해 줬다. 공정위는 “가전을 무료로 제공·증정받는 것으로 오인하게 했다”며 할부거래법을 위반한 것으로 판단했다.

◆‘마스가’ 바람 타고…조선주 ETF 수익률 고공행진

한국과 미국의 조선협력 사업인 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)’ 프로젝트에 대한 기대감이 높아지면서 조선주 관련 상장지수펀드(ETF)가 수익률 상위권을 휩쓸고 있는 것으로 나타났다.

대통령실이 공개한 '마스가'(MASGA·Make American Shipbuilding Great Again) 모자. 연합뉴스

10일 한국거래소에 따르면 8일 기준 최근 한 달간 수익률이 가장 높은 ETF는 ‘TIGER 조선TOP10’ ETF로 한 달 사이 30.8% 올랐다.

해당 ETF는 국내 주요 조선 기업의 수익률을 추종하는 상품으로, 한화오션, HD현대중공업, HD한국조선해양, 삼성중공업, HD현대미포 등을 포함해 10개 기업을 담고 있다.

이어 ‘SOL 조선TOP3플러스’도 같은 기간 30.7% 올랐으며 ‘KODEX 친환경조선해운액티브’와 ‘HANARO Fn조선해운’도 각각 26.6%, 22.8% 상승했다.

우리 정부는 지난달 30일 미국과 상호관세 협상을 타결하며 1500억달러를 조선업 전용 펀드 ‘마스가 프로젝트’에 투입하기로 했다. 이 소식이 전해지자 조선주 주가가 급등했고, 관련 ETF 수익률도 고공행진을 이어갔다.

이와 함께 최근 2분기 실적 발표에서 주요 조선사들이 깜짝 성적을 내며 상승세에 힘을 보탰다. HD현대중공업의 2분기 영업이익은 4715억원으로 전년 동기 대비 141% 증가했고, 한화오션은 3771억원을 기록하며 62% 성장했다.

사진=게티이미지뱅크

◆인뱅부터 저축은행까지…‘모임통장’ 각축전 본격화

여러 명이 한 계좌에 회비를 모아 관리할 수 있는 ‘모임통장’을 두고 은행권이 각축전을 벌이고 있다. 인터넷전문은행이 시작한 모임통장은 시중은행에 이어 저축은행까지 뛰어들며 연 0.1%였던 금리가 3%대를 넘보고 있다.

10일 세계일보가 3개 인터넷전문은행과 시중은행들의 모임통장을 취합한 결과 2020년 말 530만좌에서 올해 7월 말 약 1340만좌로 늘었다. 같은 기간 모임통장 잔액도 2조4000억원에서 약 12조원으로 급증했다.

모임통장은 2018년 12월 카카오뱅크가 최초로 선보이며 공동계좌 기능뿐 아니라 모임생활을 돕는 다양한 서비스 및 플랫폼 경쟁력을 바탕으로 90%대의 압도적인 점유율을 차지하고 있다. 2023년 토스뱅크와 케이뱅크, 시중은행이 잇따라 모임통장을 출시했다.

후발주자인 시중은행들은 높은 금리를 앞세워 공격적인 마케팅을 벌이고 있다. 기존에는 KB국민은행이 1000만원까지 최고 연 2%로 가장 높은 금리를 제공했다. NH농협은행이 지난 8일 ‘NH올원모임통장’에 최대 연 2.5%를 적용하며 최고 금리 수준을 높였다.

저축은행들은 시중은행보다 높은 금리를 앞세워 9월부터 본격적으로 출시할 계획이다. 현재 시중은행에서 연 2.5%로 금리 수준을 높인 상태여서 저축은행에선 최소 3%대 금리를 내놓을 것으로 알려졌다.

윤솔 기자 sol.yun@segye.com

