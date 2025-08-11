“한반도서 다시는 전쟁 없길… 통일 기원”

광복 80주년을 맞이해 세계평화청년학생연합(YSP)이 주최한 ‘청년 평화대사 평화탐방’ 행사가 서울 용산구 전쟁기념관과 경기 파주 임진각에서 개최됐다.

10일 세계평화청년학생연합에 따르면 전 세계 70여 나라에서 모인 1500명가량의 청년 평화대사들은 한반도 분단의 아픔과 평화의 중요성을 몸소 느끼기 위해 지난 8일 전쟁기념관을 방문했다. 이들은 전쟁기념관 유엔 참전국 기념비 앞에 모여 한반도의 항구적 평화를 기원하며 묵상한 뒤 임진각으로 가 미래의 평화와 통일을 다짐하고 결의하는 시간을 가졌다. 특히 임진각 평화누리 공연장에서는 ‘청년 평화세리머니’가 진행됐다. △청년 평화대사 위촉식 △청년 평화 다짐문 낭독 △평화기도 △평화노래 제창 △기념촬영 및 퍼포먼스 등이 펼쳐졌다.

세계평화청년학생연합(YSP) 청년 평화대사들이 지난 8일 경기 파주 임진각에서 ‘청년 평화세리머니’ 기념촬영을 하고 있다. 이들은 광복 80주년을 맞아 한반도 분단의 아픔과 평화의 중요성을 경험하기 위해 이날 서울 용산 전쟁기념관과 임진각을 찾았다. YSP 제공

YSP는 유엔 경제사회이사회로부터 특별협의 지위를 부여받은 국제 비정부기구로 국내외 청년·학생을 중심으로 지속가능한 발전 목표 달성과 평화 증진을 위한 다양한 국제활동을 하고 있다.

정국진 YSP 한국회장은 “이번 평화탐방은 청년들이 스스로 보고 느끼고 다짐하는 실천형 프로그램으로 마련됐다”며 “청년 평화대사들이 전 세계에 평화와 통일에 대한 희망의 메시지를 전달하기를 바란다”고 말했다.

이복진 기자 bok@segye.com

