‘KB Pay’ 가입고객 1500만명 돌파 [마이머니]

KB국민카드의 종합금융 플랫폼 ‘KB Pay’(사진)가 가입 고객 1500만명을 돌파하며 또 하나의 이정표를 세웠다. 2023년 말 1124만명이었던 가입자가 지난해 말 1371만명에서, 7월25일 기준 1511만명을 넘어서며 카드 업권 내 플랫폼 선도 지위를 다시 한 번 입증했다.



10일 KB국민카드에 따르면 ‘KB Pay’는 가입자 증가와 함께 활성이용자 수와 이용시간 지표 모두 업계 최고 수준을 기록하며 ‘금융과 일상’을 연결하는 플랫폼으로서의 경쟁력을 입증하고 있다. KB Pay의 MAU(월간 활성이용자 수)는 2023년 말 736만명, 2024년 말 826만명에서 2024년 7월 기준 1006만명으로 크게 증가했다. 이는 2023년 말 대비 약 270만명(37%) 증가한 수치다.



DAU(일간 활성이용자 수)도 2023년 말 172만명에서 2024년 말 173만명, 2024년 7월에는 204만명으로 상승해 카드 업계 최고 수준을 기록했다. 고객 1인당 월평균 사용시간도 2023년 말 14.42분에서 2024년 7월 16.32분으로 증가, 사용자 충성도와 체류시간 측면에서도 긍정적인 성장세를 이어가고 있다.



이러한 성과를 기념해 KB국민카드는 총 7억원 상당의 ‘KB Pay 골든 페스타’ 이벤트를 진행 중이다. 누구나 참여 가능한 랜덤 뽑기 이벤트를 비롯해 대한항공 기프트카드 1500만원 증정, 추가 이용 실적 리워드, 체크카드 이용자 대상 황금올리브치킨 제공, 자산 연결 리워드 등 다양한 프로모션이 8월 말까지 펼쳐진다.



특히 1500만명 돌파의 상징성을 담은 ‘전원 당첨 랜덤 쿠폰 뽑기’, 1500명에게 KB Pay 머니 제공, 스타샵 체크카드 이벤트, KB Pay 마이데이터 연결 리워드, 쇼핑 특가전 등 고객 참여를 높일 수 있는 다채로운 경품과 혜택이 마련돼 있다. 또한 CGV와 백미당, 쿠팡, 네이버 등 제휴 브랜드 할인 혜택도 함께 제공돼 고객의 일상 속 소비 만족도를 높이고 있다.



KB국민카드 관계자는 “금융 콘텐츠뿐 아니라 비금융 영역까지 아우르는 서비스 혁신을 통해 고객 1500만명을 넘어서는 플랫폼으로 성장했다”며 “앞으로도 개인화 기반의 생활형 콘텐츠 확대를 통해 차별화된 고객 경험을 지속해서 제공할 것”이라고 밝혔다.

김건호 기자

