“장사 안 돼서 500원 커피?”…백종원, ‘유튜버 저격’에 칼 뽑았다

백종원 대표가 이끄는 외식 프랜차이즈 기업 더본코리아가 회사, 가맹점을 대상으로 지속적인 비방과 허위 의혹을 제기해온 유튜버에 대해 강력 대응에 나선다.

◆더본코리아, 드디어 대응 나선다…긴급 상생위원회 소집

9일 더본코리아에 따르면 이달 중 ‘긴급 상생위원회’를 소집한다. 상생위원회는 가맹점 대표, 본사 임원, 외부 전문가 등이 함께 참여해 상생 구조를 제도화하는 공식 협의체다. 브랜드 운영의 투명성과 상호 협력을 도모하기 위한 기구다.

이번 회의 소집은 빽다방, 홍콩반점 등 주요 브랜드 점주협의체가 본사에 제출한 ‘일부 유튜버 관련 긴급 상생위원회 개최 요청서’에 따른 것이다.

점주협의체는 요청서를 통해 “일부 유튜버가 더본코리아, 관계자들을 대상으로 과잉 감시와 추적을 일삼았다”며 “명백한 비방과 혐오 목적의 방송을 지속하고 있다”며 “최근에는 자극적인 제목까지 사용하며 표적 방송을 이어가고 있다”고 강하게 비판했다.

이어 “새마을식당과 홍콩반점은 저질 식재료를 사용했다, 빽다방은 장사가 되지 않아 유통기한 임박 원두를 소진하려 500원 행사를 벌였다, 홍콩반점 짜장면 3900원 행사는 유통기한이 지난 소스를 사용한 것이라는 등 사실과 다른 주장을 퍼뜨리고 있다”며 “이로 인해 매장 운영에 심각한 피해가 발생하고 있다”고 호소했다.

더본코리아는 점주들의 의견을 반영해 이달 중 긴급 상생위원회를 열고, 유튜버들의 허위 주장에 대한 대응 방안과 점주 보호 대책을 마련할 방침이다.

더본코리아 관계자는 “그간 근거 없는 주장을 일일이 반박하면 오히려 해당 유튜버의 조회수만 높여줄 수 있다는 판단에 따라 대응을 자제해왔다”며 “점주들이 겪는 피해가 누적되며 대응 필요성이 커졌다”고 설명했다.

이어 “사실 관계를 명확히 하고, 근거 없는 비방에는 법적 조치 등 철저하고 강경한 대응에 나설 것”이라고 밝혔다.

◆전문가 “프랜차이즈 업계 전체의 중요한 기준점 될 것”

전문가들은 이번 조치가 단순한 기업 이미지 방어 차원을 넘어 가맹점주 보호와 브랜드 생태계의 안정성을 지키기 위한 전략적 대응이라고 분석한다.

유통업계 한 관계자는 “온라인에서 유포되는 허위 정보는 본사뿐 아니라 최전선에서 매장을 운영하는 점주들에게도 직접적인 타격을 줄 수 있다”고 말했다.

그러면서 “이번 사례는 프랜차이즈 업계 전반이 무분별한 온라인 루머에 어떻게 대응해야 하는지에 대한 기준을 세우는 중요한 분기점이 될 것”이라고 말했다.

김현주 기자 hjk@segye.com

