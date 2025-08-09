암 예방에 좋은 ‘붉은 과일’의 정체는?

전립선은 방광 바로 아래에 위치한 밤톨만한 크기의 기관이다. 나이가 들수록 노화로 인해 전립선이 비대해지거나 더 심할 경우 전립선암으로 발전할 수 있어 주의가 필요하다.

밤중에 소변이 마려워 잠에서 깨는 증상인 야간뇨나 소변 줄기 약화 같은 증상이 나타난다면 전립선 질환의 신호일 수 있다.

수박의 라이코펜 함량은 토마토보다 약 30% 더 많다. 게티이미지

전문가들은 “전립선비대증은 양성 질환으로 다른 장기로 전이되지 않지만, 전립선암은 악성 종양으로 빠르게 성장하고 전이 위험이 높기 때문에 조기 발견이 무엇보다 중요하다”고 강조한다.

9일 국가암등록통계에 따르면 2022년 한 해 동안 국내에서 2만754명의 전립선암 환자가 발생했다. 남성암 가운데 두 번째로 많은 수치다.

이 같은 증가세의 주요 원인으로 서구화된 식습관, 동물성 지방의 과다 섭취를 지목하고 있다.

◆“전립선암 예방 돕는 ‘라이코펜’…수박·토마토에 풍부해”

전립선 건강을 지키는 데 도움을 주는 대표적인 식이 성분은 ‘라이코펜(lycopene)’이다. 라이코펜은 토마토와 수박 등 붉은 과일에 많이 들어 있는 천연 색소 성분이다.

강력한 항산화 작용을 통해 세포 손상과 유전자 변이를 억제한다. 나쁜 콜레스테롤(LDL) 수치를 낮춰 심혈관 질환 예방에도 긍정적인 영향을 미친다.

국내에서 유통되는 수박의 라이코펜 함량은 100g당 4.1mg으로 토마토보다 약 30% 더 많다. 수분 함량이 높고 갈증 해소에도 탁월한 수박은 여름철 제철 과일로 즐기기에 안성맞춤일 뿐 아니라 전립선 건강관리에도 유익한 식품이다.

수박은 약 91%가 수분으로 구성돼 있어 수분 보충에 효과적이다. 비타민, 칼륨, 마그네슘, 철분 등 다양한 미네랄과 함께 포도당·과당 같은 쉽게 흡수되는 천연 당분이 풍부해 피로 회복에도 도움을 준다.

수박에는 ‘시트룰린(citrulline)’이라는 아미노산이 풍부하게 함유돼 있다. 시트룰린은 체내에서 아르기닌으로 전환되어 혈관을 이완시킨다. 이뇨 작용을 촉진해 부종, 방광염, 요도염, 고혈압 등 다양한 증상 완화에 긍정적인 영향을 미친다.

◆토마토, 가열하면 더 유익…다이어트·장 건강에도 효과

토마토는 열량이 낮고 식이섬유가 풍부해 다이어트에 효과적인 식품으로 꼽힌다. 일반 토마토는 100g당 약 14kcal, 방울토마토는 16kcal 정도로 낮은 열량을 자랑한다. 펙틴과 같은 수용성 식이섬유가 많아 포만감을 높이고 장 건강 개선에도 도움을 준다.

라이코펜은 지용성 성분이다. 가열 시 체내 흡수율이 훨씬 높아진다. 생으로 먹기보다는 달걀 스크램블, 토마토소스, 볶음 요리 등 기름과 함께 가열 조리해 섭취하는 것이 더욱 효과적이다. 토마토는 혈당지수도 낮아 당뇨 환자도 큰 것 1개(약 350g) 정도는 안심하고 섭취할 수 있다.

가열 조리한 토마토는 라이코펜 흡수율을 크게 높일 수 있어 식단에 자주 활용하는 것이 좋다. 게티이미지

전문가들은 “수박과 토마토처럼 붉은 색을 띠는 과일에 풍부한 라이코펜은 꾸준히 섭취하면 전립선암 예방뿐 아니라 심혈관 건강까지 지킬 수 있는 ‘일석이조’ 식품”이라고 설명했다.

이어 “가열 조리한 토마토는 라이코펜 흡수율을 크게 높일 수 있어 식단에 자주 활용하는 것이 좋다”고 조언한다.

김현주 기자 hjk@segye.com

