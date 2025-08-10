다이어트에 유행처럼 쓰이는 비만치료제 부작용 없을까?

비만치료제가 유행처럼 다이어트에 쓰이면서 각 제약사들도 비만약 시장에 뛰어들고 있다. 기존보다 치료제 가격이 더 떨어질 가능성까지 제기되면서 수요도 지금보다 늘어날 전망이다. 이런 가운데 투약과 관련된 부작용에도 관심이 높아지고 있다.

8일 제약업계에 따르면, 한국릴리는 자사의 GIP/GLP-1 수용체 이중효능제 ‘마운자로프리필드펜주’ 2.5㎎과 5㎎/0.5㎖를 8월 중순 국내 2형당뇨병 및 비만 환자를 대상으로 출시한다.

국내 비만약 시장에도 변화의 조짐이 일고 있다. 위고비가 독주하던 시장에 가격경쟁을 본격적으로 불러올 가능성이 커져서다. 이달 출시되는 마운자로도 소비자 가격이 위고비보다 10∼20% 저렴할 것으로 전망된다.

해외시장도 마찬가지다. 제네릭 전문 제약사 산도스(Sandoz)는 내년 1월부터 캐나다에서 GLP-1 계열 비만약 가격을 기존보다 최대 70% 낮추겠다고 발표했다. 최근 인도에선 대형 제약사들이 세마글루타이드 성분 복제약을 2026년 3월 이후 세계 시장에 출시할 계획을 밝히고 있다. 가격이 더 크게 떨어질 수 있는 셈이다. 이런 상황이면, 국내 수입사나 유통사가 가격을 재조정할 가능성이 커지고 일부 소비자들은 해외 직구를 통해 저렴한 약을 구매하려는 시도가 늘어날 수 있다.

국내 시민단체와 의료계에서도 ‘비만 치료 접근성 확대’를 위한 보험 적용 및 약가 인하 요구가 본격화될 것으로 보고 있다. 정부와 보험당국도 비만치료에 건강보험 적용 가능성을 점진적으로 검토하고 있다.

수요가 늘어날 것으로 전망되는 가운데, 비만치료제와 관련한 부작용에도 관심이 쏠리고 있다. 비만치료제의 주요 부작용으로는 메스꺼움, 구토, 소화불량, 저혈당 등이 거론된다. 사용을 중단할 경우 요요현상도 나타날 수 있다.

국내 자치단체에서는 이런 흐름에 발맞춰 비만치료제를 올바로 사용할 수 있는 방법을 주제로 특강을 연다. 서울 중구는 다음달 5일 중구여성플라자에서 중구민을 대상으로 ‘귀에 쏙쏙 약 이야기’ 건강 특강을 개최한다고 이날 밝혔다. 강의를 맡은 중구약사회 의약품안전사용 본부장인 이주영 약사는 비만 치료에 쓰이는 주요약물이나 식욕 억제제 등 의료용 마약류의 안전한 사용법, 체중조절 건강기능식품과 의약품의 차이, 안전한 의약품 사용을 위한 정보 등을 현직 약사가 쉽고 재미있게 풀어갈 예정이다. 특강은 무료로 진행되며, 참여하려면 중구여성플라자 홈페이지에 회원가입 후 교육신청 메뉴를 통해 접수하면 된다. 선착순 30명을 모집한다.

중구 관계자는 “의약품은 효과도 있지만, 부작용 우려도 큰 만큼 정확한 정보가 중요하다”며 “이번 특강이 건강한 체중관리를 고민하는 주민들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.

김세희 기자 saehee0127@segye.com

