"의원직 사퇴를"… 차명 주식거래 의혹 이춘석 의원, 지역 정치권·시민단체도 ‘발끈’

보좌관 명의로 주식을 차명 거래했다는 의혹을 받는 이춘석 국회의원(익산갑·무소속)에 대해 지역 정치권과 시민단체들이 일제히 의원직 사퇴와 진상 규명을 촉구하고 나섰다.

이춘석 더불어민주당 의원이 5일 오후 서울 여의도 국회 본회의장에서 방송법 개정안에 대한 무제한토론 종결동의의 건 투표를 하기 위해 기표소를 나서고 있다. 뉴시스

국민의힘 전북도당은 7일 성명을 내고 “보좌관 명의로 주식거래를 한 이 의원은 국민의 신뢰를 철저히 무너뜨렸다”며 “즉각 의원직에서 사퇴해야 한다”고 밝혔다. 특히 과거 이 의원이 헌법재판관 후보자의 차명거래 의혹을 강하게 질타했던 전례를 언급하며 “자신에게는 관대한 정치적 자기모순”이라고 지적했다.

진보당 전북도당 역시 앞서 전날 논평을 통해 “이 의원은 국회 본회의장에서 주식을 거래한 정황에 대해 철저한 진상조사와 엄중한 처벌이 뒤따라야 한다”고 주장했다. 이들은 “민주당이 단순 탈당으로 책임을 회피하려 해선 안 되며, 국회 윤리특위 차원의 징계가 필요하다”고 강조했다.

조국혁신당 전북도당도 당일 논평에서 “믿었던 도끼에 발등을 찍힌 도민들은 충격에 빠졌다”며 “의원직은 전북 발전을 위한 도구이지, 수사의 방패막이가 아니다”라고 비판했다. 이어 “바퀴가 망가진 자동차는 달릴 수 없다”며 이 의원의 자진 사퇴를 요구했다.

참여자치 익산시민연대 또한 성명을 내고 “주식 차명거래는 단순 윤리 위반을 넘어 법 위반 가능성도 큰 사안”이라며 “특히 거래 종목이 국정기획위원회 정책 영역과 관련돼 이해충돌 소지가 있다”고 지적했다. 단체는 이 의원의 공직윤리 파탄 행위가 개혁 진영 전체의 도덕성을 훼손한 사건이라고 규정하며, 민주당에 대해 이 의원 제명을 최소한의 조치로 보고, 강도 높은 윤리 기준 강화와 진상조사를 촉구했다. 국회에도 정치적 정쟁을 중단하고 공직자 윤리 제도 정비에 나설 것을 요구했다.

이춘석 의원은 주식 차명 거래 의혹이 제기된 이후 민주당을 탈당해 현재 무소속 신분이지만, 관련 의혹에 대해서는 직접적인 입장을 내놓지 않고 있다.

