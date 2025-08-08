“핑크로 도배된 ‘뻔한 K-뷰티’가 아닌, 399가지 다양성 구현”...라카, 성수동에 첫 플래그십 스토어 연다 [현장]

“핑크로 도배된 ‘뻔한 K-뷰티’가 아닌, 다양성을 보여주는 브랜드로 발돋움하는 시작점이 바로 이번 플래그십 스토어가 될 것입니다.”

라카 성수 플래그십 스토어 외관. 박윤희 기자

7일 서울 성수동 라카 플래그십 스토어에서 만난 임지현 라카코스메틱스 국내영업 본부장은 “리브랜딩 이후 달라진 라카의 브랜드 정체성을 실제로 구현한 공간이 바로 이번 플래그십 매장”이라며 이 같이 말했다.

K-뷰티 색조 브랜드 ‘라카’가 이날 서울 성수동 플래그십 스토어에서 프레스데이를 열고 매장을 공개했다. 지난해 구다이글로벌에 인수된 후 리브랜딩을 거쳐 라카의 새로운 브랜드 철학과 정체성을 보여주는 첫 번째 플래그십 스토어다.

실제로 이날 찾은 플래그십 매장은 외관부터 독특했다. 13.6m 높이를 가득 채운 짙은 버건디색 컬러와 유선형의 디자인이 멀리서도 시선을 압도했다.

매장 안은 ‘고급스러운 경험’에 집중한 매장 구성으로 꾸며졌다. 1층 전체를 낮은 조도의 조명으로 채워 고객들이 매장에 오래 머물러도 편안함을 느끼도록 설계했고, 제품 라인이 한눈에 보이도록 시야를 넓게 구성했다. 매장 벽면과 디스플레이는 질감이 느껴지는 마감재를 사용해 공간 전체에 균형감을 부여했고, 곳곳에 실버 포인트로 독창적인 브랜드 아이덴티티를 구현했다.

매장 벽면엔 자신의 퍼스널 컬러에 따라 립 제품을 고를 수 있도록 컬러 가이드를 구성했다. 박윤희 기자

라카는 이번 스토어에서 △‘프루티 글램 틴트’ 50컬러 △‘미니틴트’ 90컬러를 포함해 총 399종의 립 제품을 전면에 내세웠다. 이 중 138종의 컬러는 이곳 성수 플래그십에서만 만날 수 있다.

매장 안은 다양한 체험 공간으로 꾸며졌다. 매장 벽면엔 자신의 퍼스널 컬러에 따라 립 제품을 고를 수 있도록 컬러 가이드를 구성했다. 2층 라운지와 연결되는 공간에는 ‘쿨톤’과 ‘웜톤’에 어울리는 자신만의 색상을 조합해 원하는 컬러를 만드는 ‘믹솔로지 바’ 와 ‘포토존" 등 다양한 테마로 채워졌다.

임 본부장은 “리브랜딩 이후 달라진 라카의 브랜드 정체성을 실제로 구현한 공간이 바로 이번 플래그십 매장”이라며 “단순히 제품을 체험하고 구매하는 공간이 아닌, 그 이상의 가치를 누릴 수 있는 공간이 되길 바란다”고 말했다.

건물 전체를 버건디로 채운 이유에 대해선 “핑크로 도배된 ‘뻔한 K-뷰티’가 아닌, 다양성을 보여주고 싶었다”면서 “실제로 건물 전체를 메우고 있는 '‘115호 엔비’컬러는 판매량이 가장 많은 라카의 메인 컬러”라고 설명했다. 이어 “색조 브랜드를 떠올렸을 때 ‘라카’가 가장 먼저 떠올랐으면 좋겠다. 그게 라카가 추구하는 목표”라고 강조했다.

1층 전체를 낮은 조도의 조명으로 채워 고객들이 매장에 오래 머물러도 편안함을 느끼도록 설계했고, 제품 라인이 한눈에 보이도록 시야를 넓게 구성했다. 박윤희 기자

이어 “라카는 해외에서도 큰 인기를 끌고 있는 만큼 다양한 인종이 모두 만족할 수 있는 립 컬러를 399개로 확대하며 컬러 스펙트럼을 다양화했다”면서 “올해 말까지 최대 100개로 확대할 계획”이라고 말했다.

‘컬러는 원래 모두의 것’이라는 슬로건을 기치로 2019년 탄생한 ‘라카’는 광고 디렉터 출신 이민미 대표의 첫 뷰티 브랜드로, 한국 최초의 젠더 뉴트럴 메이크업 브랜드로 시작부터 업계의 남다른 주목을 받으며 성장했다. 지난해 구다이글로벌이 라카코스메틱스 지분 약 88%를 425억원에 인수했다.

임 본부장은 “앞으로도 오프라인 상에서 라카의 뷰티 제품들을 오감으로 경험하실 수 있도록 고객 접점 행사를 더욱 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

이번 플래그십 스토어는 오는 9일부터 휴일 없이 오전 10시부터 밤 9시까지 상설 운영한다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]