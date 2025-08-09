배우·가수 넘나든 ‘종합예술인’ 기생 조명

권번 기생을 말한다/ 신현규 / 보고사/ 2만3000원

조선 말기부터 일제강점기까지 존재했던 예인(藝人) 조직인 권번(券番) 소속 기생에 관한 얘기를 다루고 있다. 석정희(예명 석금성·1907~1995)는 기생 출신이라는 배경을 딛고 한국 연극과 영화계를 넘나들며 활약한, 조선 초기 신극운동을 대표하는 여배우였다.

1925년 추풍감별곡으로 연극무대에 데뷔한 석정희는 당당하고 적극적인 성격 덕에 첫 무대부터 주목받았으며, ‘간난이의 설움’, ‘스잔나’, ‘카투사’, ‘춘향전’ 등에서 주역을 맡아 당시 ‘토월회의 여배우’로 불린 복혜숙과 함께 ‘무대의 쌍벽’이라 불렸다.



선우일선(1918∼1990)은 평양 출신으로 조선에서 손꼽히는 기생으로 ‘슬픔의 가수’로 불렸다. 그녀의 대표곡 ‘꽃을 잡고’의 애달픈 노랫가락은 전국을 울렸다. 그녀는 폴리돌 레코드사에서 수십 곡의 신민요와 유행가를 불러 대중적 인기를 누렸으며, 1935년에는 일본 전역에 중계된 라디오 방송에도 출연했다.



이들 외에도 이월화, 복혜숙 등 여배우와 왕수복 등 여가수의 황금기에 관한 이야기 펼쳐진다. 요릿집, 인력거, 박람회, 평양기생학교 등 근대 기생문화를 이해하는 데 필요한 당대의 문화적 장치를 해설도 담았다. 책은 기생은 단순한 유흥의 존재가 아니라, 근대라는 이름 아래 펼쳐진 식민지 사회의 복합적인 문화현상 그 자체였음을 보여준다.

