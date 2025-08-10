여름 ‘천연 피로회복제’ 복숭아…흡연인이 먹으면 이런 효능까지? [FOOD+]

계속된 무더위로 지치고 입맛도 잃기 쉬운 때다. 이럴 때 챙겨 먹으면 좋은 과일이 바로 ‘복숭아’다. 복숭아의 부드러운 과육과 달콤한 향은 입맛을 돋우고 비타민C와 구연산은 ‘천연 피로회복제’ 역할을 한다. 예부터 초복에는 삼계탕을 먹고 중복과 말복에는 복숭아로 더위를 이겨냈다고 전해진다. 시원한 복숭아를 한 입 베어 물면 달콤하고 향긋한 향이 기분마저 좋게 한다. 스무디나 에이드로 만들어 커피 대신 마시거나 잼이나 샐러드에 활용해도 좋다. 또 복숭아는 니코틴 배출 효능이 뛰어나 ‘금연 과일’로도 불린다. 다양한 효능을 가진 복숭아의 매력을 알아봤다.

여름 무더위를 이기는 데 복숭아만 한 과일도 없다. 클립아트코리아 제공

6~8월이 제철인 복숭아는 자두, 매실, 살구와 함께 장미과 자두나무에 속하는 온대 낙엽 과수다. 중국 황하와 양쯔강 유역이 원산지로 알려졌다. 우리나라에서는 삼국시대에 재배되었다고 삼국사기에 기록으로 남아있다. 오늘날과 비슷한 품종의 복숭아 재배는 1902년 소사농원(부천시)에서 시작됐다. 복숭아는 연평균 기온이 섭씨 11∼15도인 지역에서 잘 자라고, 최적의 생육 조건은 섭씨 20∼30도의 온난 기후인데, 당시 부천은 최적의 요건을 갖춘 곳이었다고 한다. 이후 원예모범장이 설치되면서 미국과 중국, 일본으로부터 다양한 품종을 국내로 들여와 재배했다. 현재 백도는 일본에서, 천도는 미국에서 도입됐으며, 현재는 국내 육성종까지 다양한 품종이 재배되고 있다.

복숭아는 과실 표면에 털이 있는 지 여부에 따라 두 가지로 나뉘는데, 털이 있는 복숭아(peach)와 털이 없는 천도복숭아(nectarine)로 구분된다. 국내 약 70%가 털이 있는 복숭아, 약 30%가 털이 없는 복숭아를 재배한다. 털이 있는 복숭아는 다시 과육과 껍질이 흰 ‘백도’와 노란 ‘황도’로 구분되는데, 백도는 껍질이 흰색에서 선홍색까지 혼합돼 있으며 과육은 희고 무른 편이다. 또 단맛이 강하고 완전히 익으면 과즙이 많다. 황도는 껍질과 과육이 황색이며 씨는 붉은색이다. 주로 통조림 등 가공용으로 많이 쓰인다. 천도는 백도·황도와 달리 잔털이 없으며 붉은색이 많이 섞여 있다. 과육이 노랗고 단단하며 일반 복숭아에 비해 크기가 작은 것이 특징이다. 신맛과 단맛이 조화로워 에이드나 다양한 요리에 활용하기 좋다.

복숭아는 폴리페놀과 수용성 식이섬유인 펙틴, 새콤한 향을 내는 유기산 성분이 더위를 이겨내고 지친 몸에 활력을 불어넣는 데 도움을 준다. 클립아트코리아 제공

여름 무더위를 이기는 데 복숭아만 한 과일도 없다. 복숭아에는 땀으로 배출되는 칼륨을 보충할 수 있을 만큼 칼륨이 풍부하다. 보통 황도나 백도는 한 개 기준 약 200㎎, 천도는 약 400㎎ 이상 들어 있다. 또 폴리페놀과 수용성 식이섬유인 펙틴, 새콤한 향을 내는 유기산 성분이 더위를 이겨내고 지친 몸에 활력을 불어넣는 데 도움을 준다. 폴리페놀은 체내 산화를 줄이고, 발암물질인 니트로스아민의 생성을 억제하는 역할을 하며, 펙틴은 콜레스테롤 수치를 낮추고 혈압을 조절한다. 유기산은 폐를 튼튼하게 하고 기침을 멎게 하며 피로회복을 푸는 데 탁월한 효과가 있다.

복숭아의 아스파라긴산은 숙취에 좋고, 아스파르트산은 만성피로증후군 개선 및 간 해독 및 항체 생성 촉진에 도움을 준다. 복숭아 한 개에는 284~365㎎ 정도의 아스파르트산이 함유돼 있는데, 이는 사과(76㎎)보다 약 4배 많은 양이다. 복숭아에 있는 아미그달린 성분은 ‘천연 신경안정제’ 역할을 해 마음을 평온하게 해주고 숙면을 돕는다.

복숭아는 흡연인들에게도 추천되는 과일이다. 복숭아는 천연 알칼리 성분이 풍부해 체내 노폐물과 독소를 배출하는 데 도움을 주고, 신맛을 내는 구연산, 사과산, 주석산 등은 니코틴을 제거하는 효과가 있다. 실제로 국내 대학 연구팀에서 흡연 후 복숭아를 섭취하면 니코틴 대사산물인 코티닌의 배출량이 70~80% 정도 늘어난다는 결과를 발표하기도 했다.

복숭아는 천연 알칼리 성분이 풍부해 체내 노폐물과 독소를 배출하는 데 도움을 주고, 신맛을 내는 구연산, 사과산, 주석산 등은 니코틴을 제거하는 효과가 있다. 클립아트코리아 제공

복숭아는 섭씨 8~13도에서 먹을 때 씹는 맛과 당도가 가장 좋고 냉장 보관 후 약 30분~1시간 정도 실온에 두었다가 먹으면 가장 맛있다고 한다. 0도 이하에서는 단맛이 약해진다. 냉장고에서 낮은 온도로 장기간 보관하면 맛이 떨어지므로 구입 후 1~2일 이내에 먹는 것이 좋다.

다만 복숭아는 수분이 많아 한 번에 많이 섭취했을 경우 설사 증상이 나타날 수 있다. 또 털복숭아에 알레르기 증상이 나타난다면 즉시 섭취를 중단해야 한다. 이런 알레르기 반응은 일의 껍질과 털에 포함된 특정 단백질에 의해 발생하는데, 섭취 후 입안에서 가려움, 부기, 따끔거림 등을 느낄 수 있다. 또 심한 경우 피부에 두드러기나 호흡곤란 등의 증상이 나타날 수 있다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]