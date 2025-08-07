스마일게이트, GTA의 업서드벤처스와 신작 트리플A 게임 퍼블리싱 계약

스마일게이트(사진)는 업서드벤처스와 신작 트리플A(블록버스터급) 게임의 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다고 7일 밝혔다.

업서드벤처스는 북미 유명 게임사 락스타게임즈에서 범죄 액션 게임 ‘그랜드 테프트 오토(GTA)’의 프랜차이즈 디렉터를 역임한 댄 하우저가 설립한 스튜디오다. 업서드벤처스는 ‘어 베터 파라다이스(A Better Paradise·ABP)’ 세계관을 기반으로 한 공상과학(SF) 오픈월드 액션 어드벤처 게임을 만들고 있다.

ABP는 업서드벤처스가 창조한 방대한 세계관으로, 이에 기반한 오디오 드라마 시리즈는 애플 팟캐스트 픽션 부문 1위를 기록했다. 10월에는 관련된 소설도 출간 예정이다.

업서드벤처스가 만들고 있는 ABP 기반 게임은 초기 개발 단계로, 번지·트레이아크·리스폰·인섬니악·라이엇게임즈 등 글로벌 대표 게임 스튜디오 출신의 베테랑 개발자들이 참여하고 있다.

업서드벤처스는 스마일게이트가 글로벌 게임 시장에서 거둔 성공으로 입증된 전문성과 경험이 이번 전략적 퍼블리싱 파트너십에 강력한 시너지를 더할 것으로 기대하고 있다.

스마일게이트 역시 지난해 업서드벤처스에 대한 지분 투자에 이어, 이번 프로젝트가 전세계적으로 성공할 수 있도록 개발비를 포함한 전폭적인 투자를 단행한다는 계획이다.

댄 하우저 창업자는 “업서드벤처스에서 새로운 도전을 위해 모인 훌륭한 팀과 이 여정을 함께할 수 있어 매우 기쁘고, 우리의 비전을 진정으로 이해하고 전폭적으로 지지해주는 스마일게이트와 파트너십을 맺어 감사하게 생각한다”고 밝혔다.

권혁빈 스마일게이트 그룹 창업자 겸 최고비전제시책임자는 “게임과 미래라는 공통 주제를 통해 깊은 우정을 나눠온 친구 댄 하우저와 이번 프로젝트에 대한 협력으로 서로의 비전까지 함께 공유할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “전 세계 게임 팬들에게 감동을 선사할 수 있는 작품을 선보이겠다”고 전했다.

스마일게이트는 이번 공동 프로젝트와 관련, 향후 개발 일정 및 플랫폼 등 세부 정보는 추후 공개할 계획이다.

이복진 기자 bok@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]