선린대 평생교육원, 전문대학 혁신지원사업 노인건강지도사 자격증 취득과정 수료식

포항 선린대학교 지난 5일 믿음관에서 성인 학습자 14명을 대상으로 노인건강지도사 자격증 취득과정 수료식을 가졌다고 7일 밝혔다.
이번 프로그램은 2025년 전문대학 혁신지원사업의 일환으로 건강하고 활기찬 노후 생활을 할 수 있도록 레크레이션, 실버체조, 치매예방 교육을 진행한 가운데 성인 학습자들의 자기역량계발 및 지역사회 환원에 참여할 수 있는 기회를 제공했다.
전경국 선린대 평생교육원장은 “폭염속 적극적인 프로그램 참여에 감사드리며, 단순히 건강만을 위함이 아니라 황혼의 길을 어떻게 걸어갈 것인지 계획하고 준비할 기회가 됐으면 좋겠다”며 “다양한 사회 활동으로 연계할 수 있도록 바란다”고 말했다.
선린대는 포항시 내일&내일 프로그램 지원사업으로 요양보호사 양성 과정을 운영하고 있으며, 평생교육활성화 지원사업으로 드론 교육지도사 1급 및 드론 국가자격증 4종 자격증 취득과정을 운영할 방침이다.
포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]