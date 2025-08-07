아우디 코리아, 중형 SUV ‘Q5 스포트백' 출시

아우디 코리아가 프리미엄 중형 스포츠유틸리티차(SUV) ‘더 뉴 아우디 Q5 스포트백’을 국내 공식 출시하고 12일부터 판매를 시작한다고 7일 밝혔다.

더 뉴 아우디 Q5는 아우디가 내연기관과 플러그인 하이브리드 모델을 위해 새롭게 설계한 전용 플랫폼 PPC를 기반으로, 아우디 디젤 모델 최초 고효율 마일드 하이브리드 플러스(MHEV Plus) 기술을 적용했다.

7월 출시한 Q5의 SUV 모델에 이어 스포트백 모델을 선보이며 아우디는 SUV 선호 고객들에게 다양한 선택지를 제공한다는 계획이다.

Q5 스포트백은 △더 뉴 아우디 Q5 스포트백 40 TDI 콰트로 어드밴스드 △더 뉴 아우디 Q5 스포트백 40 TDI 콰트로 S-라인 2가지 트림으로 구성된다. TFSI 엔진 기반의 스포트백 모델도 순차적으로 선보일 예정이다.

더 뉴 아우디 Q5 스포트백40 TDI 콰트로’는 아우디 상시 사륜구동 시스템 콰트로와 7단 S트로닉 자동 변속기를 기본 탑재해 다양한 주행 환경에서 안정성과 즉각적인 반응성을 제공한다. 최고출력 204 마력, 최대토크 40.789㎏.m의 디젤 파워트레인은 역동적인 주행 성능과 함께 복합 연비 12.8㎞/ℓ의 효율성을 겸비했다.

아우디 디젤 라인업 최초로 도입된 고효율 마일드 하이브리드 플러스 시스템은 최대 18kW(유럽 기준)의 출력을 보조해 엔진 개입 없이 부드럽고 조용한 주행이 가능하다. 가격은 7262만원부터이다.

백소용 기자 swinia@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]