K-1 전차 모의훈련장비 성능 개선… 실제 환경과 일체화 높여

K-1 전차의 훈련장비 성능이 한층 개선됐다.

방위사업청은 7일 육군과 해병대에서 운용 중인 K-1 계열 전차 전술모의훈련장비(TMPS)의 성능개선을 완료했다고 밝혔다.

전술훈련모의장비. 방위사업청 제공

K-1 계열 전차 전술모의훈련장비는 모의 조정훈련을 위해 3차원 입체 영상을 통해 실제 작전환경을 생동감 있게 재현한 장비다.

적 전차와의 교전 등 전술적 상황과 악천후, 전차 고장 등의 응급 상황에 대한 대처 능력의 숙달을 돕는다.

실제 전차 기동훈련에 비해 안전하고 비용 절감 효과도 있어 군의 실효성이 높은 장비다.

2010년부터 전력화된 기존 K-1 계열 전차 전술모의훈련장비는 승무원의 조종 및 포술 능력을 기르고, 전술 능력을 배양하는 등 임무 수행 능력 향상에 크게 기여했다.

그러나 노후화로 인해 운영체계 성능이 저하되고 신형장비로 교체된 전차의 주요 구성품과 모의훈련장비가 일치하지 않아 성능개선 필요성이 지속 제기돼 왔다.

방위사업청은 노후화된 컴퓨터를 모두 교체하고 윈도우 운영체제를 최신 사양으로 적용해 화면 끊김 현상을 개선하고, 초기 구동시간을 15분에서 1분으로 단축했다.

실제 운용중인 전차와 동일한 형태로 제작된 모의 조준경으로 교체해 훈련의 몰입감을 높였다.

주포 구경이 105㎜에서 120㎜로 바뀐 것에 맞춰 주포 사격기능 관련 프로그램과 구성품을 모두 교체했다.

박정은 방위사업청 기반전력사업지원부장은 “이번 성능개선으로 실전과 같은 작전 환경에서 체계적인 훈련이 가능하게 돼 승무원들의 임무수행 능력 향상에 크게 기여할 것”이라고 말했다.

박수찬 기자 psc@segye.com

