유통업계, 폭염 속 직원 근무환경 개선에 만전

연일 계속되는 폭염에 유통업계가 직원들의 안전을 최우선 과제로 삼고 근무환경 개선에 적극 나서고 있다.

쿠팡

7일 업계에 따르면 쿠팡의 물류 계열사인 쿠팡로지스틱스서비스(CLS)는 지난달 물류업계 최초로 전국 주요 서브허브에 ‘차폐식 대형 냉방 구역’을 구축했다. 이 시스템은 냉기 유출을 방지하는 커튼과 천장형 시스템 에어컨, 대형 실링팬 등을 결합한 냉방 설비로, 외부 기온이 30도를 넘는 상황에서도 작업장 내부 온도를 약 20도까지 낮출 수 있다고 회사 측은 밝혔다.

근로자들의 반응도 긍정적이다. 최근 CLS가 실시한 만족도 조사에서 약 90%의 작업자가 “냉방 설비 도입 이후 온도 변화를 실질적으로 체감했다”고 응답했다.

CLS는 위탁배송업체들과 협력해 배송기사(퀵플렉서)들의 온열질환 예방을 위한 물품도 제공하고 있다. 지원 품목은 생수, 이온음료, 넥쿨러, 쿨토시 등으로 구성됐다. 업계 최초로 검진전문기관과의 업무협약을 체결해, 퀵플렉서에게 종합건강검진 및 맞춤형 건강관리 프로그램을 무상 제공하고 있다. 관련 비용은 전액 CLS가 부담한다.

쿠팡의 배달 서비스 계열사 쿠팡이츠서비스는 지난달 29일 성남시를 시작으로, 인천 남동구, 서울 강남구·금천구 등 전국 주요 지역에서 ‘여름철 온열질환 예방 캠페인’을 순차적으로 전개하고 있다. 캠페인 당일 해당 지역 행사장을 방문한 모든 배달 파트너에게는 생수와 이온음료는 물론, 100% 당첨 이벤트를 통해 헬멧, 휴대용 선풍기, 야간 라이트 등 안전용품이 무상 제공된다.

쿠팡풀필먼트서비스(CFS)는 동탄 센터를 시작으로, 전국 물류센터에 대한 여름철 현장 점검과 온열질환 예방 캠페인을 강화하고 있다. 현재 마장, 안성, 이천, 평택 등 주요 센터에서 6월부터 지속적인 캠페인을 진행 중이다.

대형마트와 백화점도 폭염 대응에 발 빠르게 나서고 있다. 홈플러스는 전국 현장 근무자 2500여 명에게 식염 포도당, 아이스팩, 이온음료 분말로 구성된 ‘온열질환 예방 키트’를 배포했다. 이와 함께 폭염 단계별 대응 매뉴얼을 강화하고, 체감 온도와 근무자 건강 상태를 실시간으로 모니터링하고 있다.

롯데백화점은 지난달부터 옥외 근무자에게 아이스크림과 얼음물, 양산, 선글라스 등을 상시 지원하고 있으며, 근무 시간도 탄력적으로 단축 운영 중이다.

