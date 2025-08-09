누군지 알아보시겠어요? 8년 만에 폭풍 성장해 나타난 미남 배우 아들

tvN ‘내 새끼의 연애’

한 남자 무용수가 연습실에서 격렬하게 춤을 추다 의자를 밟고 위로 올라가 서서히 의자를 쓰러뜨리면서 내려오는 장면의 광고를 기억하는가? 1990년대에 등장한 이 광고는 대중의 뇌리에 깊은 인상을 남기며 이종원을 일약 스타덤에 오르게 한 리복 CF다. 이 광고는 당시 엄청나게 유행하며 무수한 중고등학생들이 따라 할 정도로 센세이션을 일으켰으며 이종원은 이를 계기로 ‘마지막 승부’ 등의 드라마에 출연하면서 소위 대박을 치며 스타의 반열에 올랐다. 해당 광고는 2015년 tvN 드라마 ‘응답하라 1988’에서 성선우(고경표)가 따라 하다 다치는 장면이 등장할 정도로 당시 엄청난 파급력을 지닌 콘텐츠였다.

유행의 중심에 선 이종원은 이후 MBC ‘짝’, KBS2 ‘젊은이의 양지’, SBS ‘청춘의 덫’ 등의 드라마를 통해 승승장구했으며 한창 ‘청춘의 덫’을 통해 인기의 정점에 있던 1999년, 30살의 나이에 동갑내기 일반인 현지영 씨와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 출산했다. 그는 숱하게 불륜남을 연기하며 대중의 미움을 받기도 했지만 해당 이미지와는 달리 소문난 애처가로 알려져 놀라움을 안기기도 했다.

tvN ‘둥지탈출’ 제작발표회, 인터넷 커뮤니티

지난 2017년에는 tvN 예능 ‘둥지탈출’을 통해 자신을 똑 닮은 15살 아들 성준 군을 공개해 또 한 번 대중의 시선을 끌었다. ‘둥지탈출’은 대한민국의 스타이기 전에 한 아이의 부모인 셀러브리티들이 둥지를 탈출한 내 아이의 자립기를 지켜보는 프로그램으로 당시 김혜선의 아들, 박미선의 딸, 박상원의 딸, 최민수의 아들 등 총 6명의 아이들이 출연해 많은 관심을 받았던 프로그램이다. 특히 이종원의 아들 성준 군은 출연자 중 유일한 10대로 이국적인 외모와 훈훈한 분위기, 넘사벽 귀여움으로 대중의 큰 사랑을 받은 바 있다.

그리고 8년이 지난 최근 이제는 어엿한 23살 청년이 된 성준 군이 또다시 대중 앞에 모습을 드러낸 가운데, 몰라보게 달라진 그의 외모에 많은 이들이 놀라움을 감추지 못하고 있다. 15살 소년의 티를 벗고 어느덧 20대 훈남 청년이 된 그가 tvN STORY와 티캐스트 E채널이 공동 제작하는 신규 예능 ‘내 새끼의 연애’를 통해 새로운 면모를 선보일 예정이다.

tvN ‘내 새끼의 연애’

지난 7월 31일 ‘내 새끼의 연애’에서는 첫 방송을 앞두고 티저 영상을 공개해 많은 이들의 심장을 말랑말랑하게 만들었다. ‘내 새끼의 연애’는 연애를 통해 성장하는 자녀들의 이야기를 담은 리얼리티 예능으로 기존의 연애 프로그램과는 달리 부모가 직접 자식의 연애를 관찰하고 이야기를 나눈다는 점에서 새로운 재미를 선사할 것으로 기대를 모으고 있는 작품이다.

이날 공개된 티저 영상에서는 아들의 데이트를 앞두고 인터뷰에 나선 이종원의 모습이 그려졌다. 이종원은 ‘아내와의 첫 만남은 어땠는지?’라는 질문을 받자, “처음 데이트한 날 바로 결혼하자고 했죠”라며 사랑꾼 다운 면모를 보였다. 그 이유에 대해 그는 “왜긴 왜야. 좋으니까 그랬죠”라며 직진남의 재질을 드러냈다.

tvN ‘내 새끼의 연애’

‘내 새끼의 연애’를 통해 이종원의 아들 성준 군과 데이트에 나설 상대는 다름 아닌 김대희의 딸 사윤 양이었다. 김사윤 양은 올해 대학교에 입학한 새내기로 2025학년도 정시 전형에서 연세대학교 의류환경학과, 서강대학교 자유전공학부, 한양대학교 파이낸스경영학과에 동시 합격한 수재로 알려졌으며 이 중 연세대에 진학한 것으로 전해졌다.

티저 영상에서는 파릇파릇한 두 사람의 데이트 현장이 공개됐다. “굉장히 설레었다”라고 고백한 성준 군의 떨림 가득한 목소리는 시청자들로 하여금 설렘을 유발했다. 특히 가수 변진섭의 ‘숙녀에게’를 함께 들으며 따라 부르는 두 사람의 모습은 한편의 청춘 영화를 연상시키며 핑크빛 모멘트를 선사했다.

tvN ‘내 새끼의 연애’

무엇보다 2017년 tvN ‘둥지탈출’ 이후 8년 만에 방송에 출연한 성준 군의 훈훈한 모습과 2014년 SBS ‘글로벌 붕어빵’ 이후 11년 만에 방송에 출연한 청순 미모 사윤 양의 폭풍 성장 근황이 인상적이었다.

오는 8월 20일 수요일 저녁 8시 tvN STORY와 E채널에서 첫 방송되는 ‘내 새끼의 연애’에는 이성준 군과 김사윤 양 외에도 박호산의 아들 박준호, 이종혁의 아들 이탁수, 이철민의 딸 이신향, 전희철의 딸 전수완, 안유성의 아들 안선준 등이 출연할 예정으로 스타 2세들의 풋풋한 연애 스토리가 어떻게 꾸려질지 궁금증을 자아내고 있다.

김수진 기자 sjkim@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]