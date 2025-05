유통업계, 신제품·프로모션·전시 활발한 활동…시장 확대 박차

유통업계가 신제품 출시, 협업 프로젝트, 한정판 출시, 전시회 개최, 각종 혜택 제공 등 다양한 활동을 통해 시장 확대에 본격적으로 나서고 있다.

23일 업계에 따르면 쿠팡은 오는 6월 1일까지 최대 70% 할인 혜택을 담은 ‘푸드페어’ 기획전을 연다. 이번 행사에서는 고객 소비 패턴을 반영해 6000여 개 먹거리 상품을 테마관으로 구성했다. 테마는 ‘50% 할인’, ‘1만원 이하’, ‘별점 4점 이상’, ‘최근 구매 많은 상품’, ‘신상품’ 등으로 나뉘며, CJ제일제당, 오뚜기, 팔도, 코카콜라 등 50여 개 인기 식품 브랜드가 참여하는 브랜드관도 마련됐다.

유한킴벌리의 여성 Y존 건강 브랜드 ‘좋은느낌’은 ‘2025 올리브영 페스타’에 참가해 ‘여름에도 좋은느낌’ 테마로 소비자를 만난다. 시원한 부스 디자인과 함께 다양한 여름철 여성 건강 제품을 선보이며, 현장 이벤트도 다채롭게 진행될 예정이다.

현대백화점그룹 현대L&C는 인테리어 필름 브랜드 ‘보닥’의 프리미엄 라인인 ‘보닥 프라임’을 출시했다. 총 44종으로 구성된 이 제품은 자체 개발한 특수 방염층 ‘안티플레어 배리어’를 적용해 화재 확산을 지연시키는 성능을 갖췄으며, KFI 방염 인증을 획득했다. 내마모성 강화 코팅과 유해물질 방출이 적은 PET 소재 적용으로 안전성과 지속가능성도 높였다.

KT&G는 ‘제4회 DAF(DAF: Design & Art Fellowship)’ 선정 작가 김하윤의 개인전을 대치갤러리에서 개최했다. ‘Ceremony’를 주제로 오는 7월 10일까지 무료 전시되며, 세부 내용은 KT&G 상상마당 홈페이지에서 확인할 수 있다.

세라젬은 혈액순환 개선 및 근육통 완화 기능을 갖춘 체어형 의료기기 ‘셀트론 순환 체어’를 선보였다. 전위 기술과 60도 고온 온열 기능, 음파진동 스피커를 탑재했으며, 식약처 인증을 받아 신뢰도를 더했다.

교원투어의 ‘여행이지’는 10만원 이상 구매 고객을 대상으로 최대 75만원 상당의 할인 쿠폰팩을 제공하는 등 재구매 혜택과 신규 회원 서비스 강화에 나섰다. 결제금액에 따라 쿠폰이 차등 제공되며, 대표 예약자 기준으로 산정된다.

신세계까사는 소형 주거 공간을 위한 ‘캄포레더 쁘띠’를 출시하며 온라인 전용 라인업을 강화했다. 기존 프리미엄 소파 ‘캄포레더’의 소재와 디자인은 유지하면서도, 공간 활용도를 고려한 콤팩트한 사이즈가 특징이다.

홈플러스는 온라인 배송 브랜드를 ‘매직배송’으로 통합하고, 마트직송, 즉시배송, 픽업 서비스도 각각 ‘매직배송’, ‘매직나우’, ‘매직픽업’으로 브랜드화했다. 이를 통해 온라인 채널 경쟁력을 높이고, 퀵커머스 시장 공략에 나선다는 전략이다.

갤러리아백화점은 아트 플랫폼 프린트베이커리와 전속 작가 청신의 프로젝트 ‘On the Radiance of Our Lives’를 7월까지 주요 점포에서 진행한다. 전시, 작가 사인회, 아트 굿즈 증정 등 다양한 프로그램이 마련됐다.

GS샵은 오는 28일 배우 양정아가 진행하는 셀럽 프로그램 ‘요즘언니 with 양정아’를 GS마이샵 채널을 통해 선보인다. 건강기능식품, 리빙, 가전 등 다양한 상품을 소개하며, 관찰형 코너와 리뷰 콘텐츠 등을 통해 몰입도와 실용성을 강화한다.

NS홈쇼핑은 한국능률협회컨설팅이 주관하는 ‘2025 KSQI’ 콜센터 부문에서 우수콜센터로 선정됐다. STT, 텍스트 분석, 감성분석 등을 통해 상담 효율을 높이고, 고객 대기시간을 단축하는 등 품질 개선 활동이 좋은 평가를 받았다.

G마켓은 5월 31일까지 중소상공인 온라인 박람회 ‘상생페스티벌’의 참가 판매자를 모집한다. 행정안전부, 농식품부 등 12개 정부기관이 후원하며, G마켓은 마케팅비와 할인혜택 전액 지원을 통해 판로 확대를 적극 돕는다.

롯데홈쇼핑은 라이브커머스 인재 양성 프로그램 ‘크리에이터 클래스’ 4기 발대식을 열고, 40여 명의 청년을 선발해 한 달간 이론 교육 및 실습을 제공한다. 우수 수료생에게는 해외 연수 기회도 부여된다.

CU는 ‘금미옥’, ‘애플하우스’와 협업한 떡볶이 상품의 인기 속에 ‘애플하우스 순대쫄면볶음’, ‘금미옥 불떡볶이컵’을 추가로 선보였다. 고물가로 외식 대신 간편식을 찾는 수요에 대응하며, HMR 전략 상품 확대에 나섰다.

이마트 피코크는 강화도 특산물인 순무와 인삼을 활용한 ‘피코크 인삼순무김치’를 출시했다. 5월~6월 두 달간 5000개 한정 판매되며, 이마트는 앞으로도 전국 각지 특산물을 활용한 지역 김치를 순차적으로 선보일 계획이다.

맥주 브랜드 에비스(YEBISU)는 '서울 사케 페스티벌 2025'에 '100년의 프리미엄-에비스' 콘셉트의 부스로 참가한다. 이번 사케 페스티벌은 오는 24일부터 이틀간 진행된다. 에비스맥주는 이번 사케 페스티벌을 통해 새로운 경험을 찾는 MZ 고객들에게 에비스 브랜드 노출과 색다른 경험을 관람객을 비롯한 주류 업계 관계자들에게 알릴 계획이다.

에비스맥주 관계자는 "135년의 전통을 가진 프리미엄 에비스맥주를 서울 사케 페스티벌을 찾는 일본의 문화와 주류를 다양하게 즐기는 MZ 소비자 및 업계 관계자들에게 알릴 수 있는 좋은 기회가 될 것 같다"며 "에비스맥주 부스를 찾아 클래식하고 고급스러운 생맥주도 체험하고 다양한 이벤트와 특별한 패키지도 마련했으니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

