이근, 이태원 참사 추모 게시물에 악성 댓글 달리자 “쓰레기 XX”

유튜버 이근이 지난달 31일 올린 이태원 참사 추모 게시물에 누군가 악성 댓글을 달자 이근이 욕설로 응수하고 있다. 이근 유튜브 캡처

대한민국 해군 특수전전단(UDT) 출신 유튜버 이근(38) 예비역 대위가 자신의 이태원 참사 추모 게시물에 달린 악성 댓글에 욕설로 대응했다.

이근은 지난달 31일 자신의 유튜브 채널 ‘ROKSEAL’의 커뮤니티 란에 이번 사고로 사망한 희생자들을 추모하는 한·영문 병기 게시물을 올렸다.

게시물에서 이근은 한글로 “미래가 밝은 젊은 친구들의 안타까운 소식에 정말 가슴이 아픕니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다”라고 애도했다.

이어서 “My deepest condolences to all those who lost their loved ones in last night's tragedy”(지난밤의 비극으로 사랑하는 사람을 잃은 모든 이들에게 깊은 애도를 표합니다)"라는 영문 추모사도 덧붙였다.

아울러 ‘PRAY FOR ITAEWON. 이태원 2022.10.29’라고 적힌 사진도 함께 개재했다.

이에 많은 사람들이 공감과 함께 애도의 뜻을 표하는 가운데, 누군가 “저기(사고 현장) 간 애들 중에 미래 밝은 애들 몇 없을듯”이라는 악성 댓글을 작성했다.

이근은 이 댓글을 상단 고정 댓글로 처리한 뒤 “쓰레기 XX”라는 욕설 답글로 응수했다.

한편 이달 1일 오후 1시까지 집계된 이번 사고 사상자는 사망자 156명, 부상자 151명이다.

이근이 지난달 31일 유튜브에 올린 추모 사진. 이근 유튜브 캡처

세계일보는 이번 참사로 안타깝게 숨진 분들의 명복을 빌며, 유족들의 슬픔에 깊은 위로를 드립니다.

정재우 온라인 뉴스 기자 wampc@segye.com

