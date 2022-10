당분간 못 볼 완전체 콘서트 BTS "무슨 일 있어도 이겨나가겠다"

“저희 앞에 무슨 일이 펼쳐지더라도 방탄소년단 7명의 마음이 같고 여러분이 저희를 믿어주신다면 이겨 나가고 행복하게 공연하고 음악을 만들 겁니다.”

방탄소년단(BTS) 리더 알엠(RM)의 말이다. 당분간 보지 못할 완전체 방탄소년단(BTS)이 15일 부산을 달궜고, 뜨거운 열기는 전세계로 퍼졌다.

지난 15일 부산아시아드주경기장에서 열린 2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 '옛 투 컴 인 부산'(Yet To Come in BUSAN)이 열리고 있다. 빅히트뮤직 제공

방탄소년단(BTS)의 리더 RM은 15일 오후 부산아시아드주경기장에서 열린 2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 ‘옛 투 컴 인 부산(Yet To Come in BUSAN)’에서 멤버 7명 전원이 함께 무대에 서는 공연을 했다. 방탄소년단은 당분간 개별적으로 활동하겠다고 밝힌 상태지만, 한덕수 국무총리를 위원장으로 하는 부산세계박람회 유치위원회로부터 홍보대사로 위촉돼 이번 공연을 하게 됐다.

이번 공연은 국내에서는 지난 3월 서울 잠실주경기장 이후 7개월 만이자, 부산에서는 2019년 6월 팬 미팅 공연 이후 3년 4개월 만에 열린 것이다.

관중 5만명을 앞에 둔 방탄소년단은 히트곡 ‘마이크 드롭(MIC Drop)’으로 포문을 연 뒤 ‘달려라 방탄’, ‘런(RUN)’ 등을 불렀다. 맏형인 멤버 진의 입영 연기가 더이상 불가능해 연말 군 입대를 해야 하는 가운데, 병역 면제 여부가 결정되지 않은 상황이다. 군 입대로 멤버들이 돌아가며 활동을 중단하게 될지, 계속 활동을 이어갈지 등이 불확실한 상황에서 멤버들은 “30년, 40년 앞으로도 함께하자”며 팬들과 약속했다. 불투명한 미래를 염두에 둔 듯 ‘믿음’을 언급하는 멤버들의 말이 여럿 나와 눈길을 끌었다.

무대에서 제이홉은 “이제는 믿음이 필요한 시점”이라며 “방탄소년단도, 아미도 하나 된 믿음으로 미래를 그려갈 시기”라고 말했다. 알엠은 “저희 앞에 무슨 일이 펼쳐지더라도 방탄소년단 7명의 마음이 같고 여러분이 저희를 믿어주신다면 이겨 나가고 행복하게 공연하고 음악을 만들 것”이라고 했다. 또 “이 순간이 영원할 수는 없겠지만 우리에겐 또 다른 내일이 있다”며 “아쉬움보다는 기대감을 나눠 드리려 한다”고 했다.

진은 “시간이 이렇게 빨리 지나갔다는 것은 우리가 그만큼 행복한 시간을 보냈다는 증거”라고 팬들의 아쉬움을 달랬다. 진은 정식 솔로곡을 낼 계획이라는 깜짝 언급도 내놨다.

지민은 “여러분과 만든 추억들이 정말 셀 수도 없이 많다”며 “아무래도 소중한 추억이 된 것 같다. 앞으로 30년, 40년 더 가야죠”라고 했다.

15일 부산 아시아드주경기장에서 2030 부산세계박람회 유치를 기원하는 방탄소년단(BTS)의 단독 콘서트 '옛 투 컴 인 부산'(Yet To Come in Busan)의 무대에서 한글 캘리그래피, 한복, 부채, 창호문양, 오방색 등 한국을 상징하는 무대 연출이 펼쳐지고 있다. 연합뉴스

팬들의 호응은 부산을 넘어 전 세계에서 나왔다.

글로벌 팬 커뮤니티 위버스에서는 공연이 시작되기 1시간 전인 오후 5시부터 한국어뿐 아니라 영어, 일본어, 중국어, 스페인어, 아랍어, 태국어 등 해외 팬들이 자국 언어로 올리는 응원 채팅이 올라왔다.

일본에서는 TBS채널1에서 무료로 공연 실황이 생중계됐고, 네이버 메타버스 플랫폼 제페토(ZEPETO), 네이버 나우(NOW.) 등에서도 공연을 볼 수 있었다. 제페토에는 이용자가 급증해 한때 오류가 나기도 했다. 제페토 관계자는 “BTS 콘서트 생중계에 수많은 이용자가 몰려 일부 이용자들이 시청에 어려움을 겪는 문제가 발생했다”고 밝혔다.

김예진 기자 yejin@segye.com

