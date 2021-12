로제. 본인 SNS

그룹 블랙핑크의 멤버 로제가 일상을 전했다.

지난달 29일 로제는 자신의 인스타그램 계정에 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 거울 셀카를 찍고 있는 로제의 모습이 담겨있다.

특히 금발 머리를 한 로제의 모습에서 특유의 사랑스러움과 귀여움이 묻어난다.

한편, 로제가 속한 그룹 블랙핑크의 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' 뮤직비디오는 지난달 12일 유튜브 조회수 10억뷰를 돌파했다.

<뉴시스>뉴시스>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]