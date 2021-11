외교부 <국장> △북미국장 임상우

국방부 <과장급> △법무관리관실 규제개혁법제담당관 안유진

한국과학기술연구원(KIST) △기술지원센터장 최상수

수도권매립지관리공사 △자원사업본부장 원종철

고려대의료원 ◇고려대 안암병원△병원장 윤을식 ◇고려대 구로병원 △병원장 정희진 ◇고려대 안산병원 △병원장 김운영

SK텔레콤·SK스퀘어 ◇SK텔레콤 <사장 승진> △대표이사 CEO 유영상△ICT Infra 담당 강종렬 <신규 임원> △통합마케팅전략 담당 김지형△AI서비스 담당 겸 Apollo TF임원 신상욱△Mobile CO 정책 담당 구현철△Infra운용 담당 윤형식△Metaverse CO Metaverse개발 담당 조익환△구독CO 구독마케팅 담당 윤재웅△Digital Infra CO Cloud/MEC Tech 담당 이동기△Motivation 담당 진보건△경영전략 담당 최환석△경영기획 Customer기획 담당 김대성△Media Tech 담당 임정연△PR 담당 이승열△안전보건 담당 최화식△지역CP 중부 담당 하명복 ◇SK브로드밴드 <신규 임원> △경영기획 담당 겸 SK텔레콤 Enterprise기획 담당 배재준△지역CP 담당 겸 SK브로드밴드 부산CP 담당 박윤태 ◇SK스퀘어 <신규 임원> △CIO1 MD 이헌 ◇SK쉴더스 <신규 임원> △TP본부장 조형준 ◇SK플래닛 <신규 임원> △Platform센터장 김태양

중앙그룹 △스포츠비즈니스군 부회장 홍성완△ 〃 총괄대표 김용달 ◇JTBC <예능제작사업본부> △특임PD 김형중△2CP 김수아△ 3CP 황교진△4CP 김미연△5CP 김은정△6CP 박한진△마케팅솔루션팀장 이지선△예능BM팀장 박수지 <디지털서비스본부> △본부장 방지현△미디어플래닝팀장 김병국△퍼블리싱1팀장 이성미△퍼블리싱2팀장 장은영△디지털서비스담당 길병주△〃 기획팀장 김유리△〃 개발팀장 신효영 <시청자담당> △심의팀장 김두천 <채널사업본부> △본부장 박형준△채널사업팀장 박유현 <경영지원실>△사업담당 황오영 ◇제이콘텐트리 <조인스부문> △미디어개발팀장 김민석

서울경제TV △경제산업부장 정창신△금융부동산부장 정훈규

글로벌이코노믹 △상무 겸 편집국장 진성기

농업경제신문 △편집국장 최영운

더팩트 △편집국 경제산업본부장(이사대우) 박희준

미디어펜 △편집국장 김태균

