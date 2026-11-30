금융위원회가 30일 오전 주요 금융지주 회장 등을 소집해 시장안정 긴급 점검회의를 열고 최근 변동성이 확대된 증시의 안정 방안을 논의한다.



전날 금융권이 10조원대 증권시장안정펀드(증안펀드)에 출자금을 납입하기로 뜻을 모은 가운데 이날 회의에서 구체적인 가동 시점이나 펀드 증액에 관한 메시지가 나올지 주목된다.

서울 중구 하나은행 본점 딜링룸. 연합뉴스

30일 금융권과 당국 등에 따르면 금융위원회는 이날 오전 중 시장안정 긴급 점검회의를 비공개로 진행한다. 금융위와 금융감독원 외에 5대 금융지주 회장, 산업은행 회장 등이 참석하는 것으로 알려졌다.



회의에서는 최근 변동성이 확대된 증시 안정화 방안이 논의될 예정이다.



시장은 증안펀드 가동에 관한 구체적 방향성이 나올지 주목한다.



전날 증안펀드 출자기관의 투자의사결정기구인 투자관리위원회는 기존에 약정한 10조7천600억원 규모의 증안펀드에 출자금을 납입하기로 뜻을 모았다.



증안펀드 가동에 실질적 채비를 갖추면서 구체적인 가동 시점과 증액 여부에 관심이 쏠리고 있다.



증안펀드와 관련 이재명 대통령은 전날 출입기자단과 춘추관에서 가진 즉석 간담회에서 "시장의 체질을 개선하는 게 중요하다"며 "증안기금 펀드는 웬만한 규모로 해서 실질적 결과를 만들 수 있을지 의문"이라고 언급했다.



그러면서도 "할 수 있는 것은 다 해봐야 하지 않겠나"라고 말했고, 공적 자금 투입 가능성에 관해서도 최근 자본시장대전환위원회 수장을 맡게 된 김용범 메리츠지주 부회장을 언급하며 "김 위원장이 결정하는 대로 따르겠다"고 밝혔다.



증안펀드가 실제로 가동된다면 2008년 글로벌 금융위기 이후 18년 만이다.

<연합>

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