여권의 조희대 대법원장 탄핵 추진에 대한 법원 내부의 비판이 잇따르는 가운데 전국 법관 대표들이 30일 한자리에 모인다.



회의에서 탄핵 시도 중단을 촉구하는 안건이 현장 발의로 상정될 가능성이 높은 만큼 법관 대표들이 어떤 입장을 낼지 주목된다.

조희대 대법원장이 23일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다. 연합뉴스

30일 법조계에 따르면 전국법관대표회의는 이날 오전 10시 경기도 고양시 사법연수원에서 올해 하반기 정기회의를 개최한다.



전국법관대표회의는 각급 법원에서 선출된 대표 판사들의 회의체로, 사법행정과 법관 독립에 관한 의견을 표명하거나 건의한다.



당초 내달 7일에 열릴 예정이었으나 조희대 대법원장에 대한 더불어민주당의 국정조사 추진과 사퇴 압박, 청와대의 재제청 요구 등 사법부 압박에 목소리를 내야 한다는 법관들 의견이 잇달아 일주일 조기 소집이 결정됐다.



최대 관심사는 현장에서 발의될 조희대 대법원장 탄핵 관련 안건의 상정 및 의결 여부다.



우선 미리 정해진 안건은 재판소원 제도 관련 입장 표명, 인공지능(AI)을 이용한 무분별한 서면 제출 등 대응방안, 법왜곡죄 대응방안 의안과 법관대표회의 발전과 신뢰 확보를 위한 발의 의안 등 총 4건이다.



여기에 서울중앙지법 법관 대표인 이호선(42기) 판사는 당일 현장 발의안으로 '정치권은 사법부 독립에 대한 위협을 즉시 중단하라'는 취지의 안건을 제안했다.



중앙지법 다른 법관 대표인 정용신(32기) 부장판사는 탄핵 추진 중단을 직접 요구하는 발의안을 제안했다.



발의안에는 '헌법이 법원에 부여한 사법권과 법관의 재판독립을 뿌리째 흔드는 탄핵 시도를 즉시 중단할 것을 요구하며, 삼권분립을 선포한 헌법 수호의 사명을 준수할 것을 촉구한다'는 내용이 담겼다.



류봉근(38기) 대전지법 천안지원 부장판사도 여기에 문구가 다소 수정된 발의안을 제안하며 "탄핵 제도가 법치주의와 삼권분립을 위협하는 도구로 사용될 수 있음을 깊이 우려하고, 제도의 본래 취지를 존중하는 책임 있는 태도를 엄중히 요구한다"는 내용을 더했다.



현장 발의안은 다른 법관 대표 9명의 동의를 얻으면 정식 안건으로 채택돼 상정된다.



이후 공동 입장을 낼지와 입장을 낼 경우 문구 수위를 두고 치열한 토론이 벌어질 것으로 전망된다.



상정된 안건은 구성원 과반이 찬성하면 의결된다.



법관들은 20일 민주당이 한덕수 전 총리의 내란 혐의 사건에 대한 대법원의 일부 무죄 취지 파기환송 판결을 계기로 조 대법원장 탄핵 추진을 당론으로 채택하자 공개적으로 우려를 표명하기 시작했다.



전국법관대표회의 의장인 강동원(사법연수원 31기) 서울가정법원 부장판사는 22일 법원 내부망(코트넷)에 "이번 판결을 계기로 대법원장을 탄핵 소추하겠다는 것은 도를 넘어선 것"이라며 "끝내 탄핵소추를 의결한다면 우리도 '행동'으로 나서야 하지 않을까. 침묵으로 방관해선 안 된다고 생각한다"는 글을 올렸다.



양시호(37기) 수원지법 부장판사도 이튿날 코트넷에 글을 올려 "계엄 선포만큼이나 대한민국 민주주의 역사에 오점으로 기록될까 우려스럽다"고 비판했다.



일선 법원 중 처음으로 창원지법 판사들이 단체로 우려를 표명했다.



창원지법 판사들은 지난 25일 열린 정기 판사회의에서 "재판을 이유로 한 법관 탄핵 등 권력분립과 헌법질서를 위태롭게 하는 시도에 대해 깊은 우려를 표한다"는 입장을 채택했다.



법조계 일각에서는 법관들이 집단행동에 나섰던 과거 사법파동도 거론된다.



1971년 1차 사법파동 당시 검찰의 판사 수사에 반발한 법관 153명은 집단으로 사표를 제출했다. 1988년에는 김용철 대법원장의 유임에 반대하는 집단 성명이 나왔으며, 1993년과 2003년에는 각각 사법부 개혁과 대법관 제청 관행 반발해 판사 160명의 연판장 서명으로 이어졌다.



2∼4차 파동의 경우 법원 내부로부터 대법원장 퇴진 요구가 나왔다는 점에서 현재 여당의 조 대법원장에 대한 탄핵 추진 상황과는 차이가 있다.



다만 법원 내부에서 법관들의 집단행동에는 신중해야 한다는 의견도 나오는 만큼 공동 입장이 채택될지는 미지수다.



실제 지난해 6월 전국법관대표회의에서는 이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건 파기환송 판결을 둘러싼 논란과 관련해 입장 표명을 논의했으나 끝내 의견을 모으지 못했다.

<연합>

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