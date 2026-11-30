말(馬)이 달리는 경주로를 넘어 스크린과 첨단기술의 무대로 말산업의 영역이 넓어지고 있다. 인공지능(AI)을 활용한 말문화 영상 콘텐츠가 국내 대표 독립영화제에서 관객을 만나는가 하면, 창업기업의 혁신기술을 실제 말산업 현장에 적용하는 민관 협력 사업도 성과를 내고 있다. 말산업의 외연을 넓히려는 한국마사회의 시도가 콘텐츠와 기술 분야에서 동시에 진행되고 있다.

한국마사회 제작 지원 인공지능(AI) 단편영화 ‘토의간’ 스틸컷. 한국마사회(KRA) 제공

한국마사회(KRA·회장 우희종)는 자사가 개최한 AI 영상공모전 수상작들이 제52회 서울독립영화제 특별전에 초청됐다고 30일 밝혔다. 전날 오후 8시30분 CGV 청담에서 열린 특별전에서는 일반 영상 부문 수상작 6편이 상영됐다. 상영 후에는 참여 감독과 관객이 작품에 관해 이야기를 나누는 감독과의 대화(GV)도 마련돼 눈길을 끌었다.

이번 공모전에는 전 세계 83개국에서 총 1116편이 출품됐다. AI 기술을 활용해 말과 인간의 공존, 교감, 우정 등을 담아낸 작품들이 경쟁을 펼쳤다. 공모전에서 발굴한 작품들이 전문 영화제 무대에 오르면서 창작자들의 활동 영역도 넓어지게 됐다.

한국마사회가 스토리 파트너이자 제작지원 기업으로 참여한 AI 특별단편영화 ‘토의 간’도 서울독립영화제 AI 시네마 기획전에 초청됐다. 지난 10월 서울경마공원 동물영화제에서 처음 공개된 이 작품은 ‘삼식이 삼촌’의 신연식 감독과 강승표 AI 감독이 참여한 15분 분량의 영화다.

고전 설화 ‘별주부전’을 현대적으로 재해석해 간을 빼앗긴 토끼를 구하기 위해 말과 동물 친구들이 용궁으로 향하는 모험을 그렸다. 지난 27일 낮 12시 CGV 압구정에서 쇼케이스를 열어 작품과 제작 과정을 소개했으며, 29일 오후 6시 CGV 청담에서 일반 관객을 대상으로 상영을 진행했다.

말산업 오픈이노베이션 ‘BULID X’ 성과공유회 단체 사진. 한국마사회(KRA) 제공

한국마사회의 사업 영역은 영상 콘텐츠를 넘어 창업기업의 기술 육성으로도 이어지고 있다. 말산업 현장에 외부 기업의 기술을 접목해 새로운 사업 가능성을 발굴하는 오픈이노베이션 사업이 대표적이다.

한국마사회는 지난 25일 본관 대회의실에서 서울창조경제혁신센터(대표이사 이영근)와 공동으로 ‘제2회 말산업 창업기업 발굴·육성 오픈이노베이션 BUILD X 성과공유회’를 개최했다.

이번 행사는 한국마사회가 보유한 말산업 전문성과 현장 인프라를 창업기업의 혁신기술과 연결해 얻은 실증 결과를 공유하고, 후속 사업화와 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

행사에서는 지난해 우수 성과를 거둔 실비아헬스와 온텔리에이아이의 성공사례 발표가 진행됐다. 올해 참여 기업들은 기술 실증(PoC) 결과와 향후 사업화 계획을 소개하며 말산업 현장에서 검증한 기술의 활용 가능성을 제시했다.

우수 창업기업으로 선정된 월리테라피(대표 이지영), 스토리피크글로벌(대표 한나래), 브로즈(대표 김승윤), 실비아헬스(대표 고명진), 온텔리에이아이(대표 변창현), 아티젠스페이스(대표 서영선) 등 6개사에는 표창이 수여됐다. 한국농업기술진흥원과 한국특허전략개발원, 서울·대구창조경제혁신센터, 경기콘텐츠진흥원 등 협력기관 관계자들도 말산업 발전에 기여한 공로로 표창을 받았다.

엄영석 한국마사회 말산업본부장은 “창업기업의 혁신적인 아이디어와 한국마사회의 전문성이 만나 말산업의 새로운 가능성을 열어가고 있다”며 “우수한 기술이 현장 실증에 그치지 않고 실질적인 사업화와 시장 진출로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

한국마사회는 AI 기반 창작자 발굴부터 콘텐츠 기획·제작·유통까지 지원 범위를 넓히는 한편, 창업기업의 투자 유치와 판로 개척에도 힘을 보탤 방침이다. 말의 문화적 가치를 알리는 콘텐츠 사업과 현장 중심의 기술 혁신을 병행해 지속 가능한 말산업의 성장 기반을 다진다는 구상이다.

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