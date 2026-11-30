서울시가 대형 화재와 각종 재난에 보다 신속하고 효율적으로 대응하기 위해 ‘소방 대응 2단계’부터 서울소방재난본부 현장대응단장이 현장 지휘를 맡는 등 재난 현장 지휘체계를 개편한다. 재난 대응 단계별 지휘권자의 권한과 역할을 명확히 해 현장 중심의 통합지휘체계를 강화하기 위해서다.



서울시는 이 같은 내용의 ‘서울시 사고 및 재난 현장 긴급구조 지휘에 관한 조례 시행규칙’ 일부 개정안을 28일 입법예고했다. 29일 개정안에 따르면 대응 1단계는 관할 소방서장, 대응 2단계는 서울소방재난본부 현장대응단장을, 대응 3단계는 소방재난본부장이 현장을 지휘하도록 했다. 현행 시행규칙이 대응 1·2단계의 경우 자치구 긴급구조통제단장이, 대응 3단계는 서울시 긴급구조통제단장이 각각 현장을 지휘하도록 한 것과 달리 개정안은 대응 2단계부터 현장 지휘를 시 소방재난본부 차원에서 맡도록 한 것이다.



대응 1단계는 소방서 1곳의 전체 소방력으로 대응해야 하는 경우 발령하며 대응 2단계는 소방서 2∼5곳의 소방력이 필요한 경우 발령한다. 대응 3단계는 소방서 6곳 이상의 소방력이 필요한 경우에 해당한다.



이와 함께 상위 직급의 현장지휘관이 필요하다고 판단하면 하위 직급 지휘관의 지휘 대상인 사고·재난 현장도 직접 지휘할 수 있도록 명문화했다. 재난이 여러 자치구에서 동시에 발생하는 등 시 차원의 통합 대응이 필요한 경우 기존 방면별 지휘 본부장 대신 시 긴급구조현장지휘대를 출동시켜 시 단위의 지휘체계를 운영하도록 했다. 소방재난본부장은 필요할 경우 서울시 긴급구조현장지휘대장에게 시 단위의 대응 자원을 통합해 지휘·조정하도록 할 수 있다.



긴급구조통제단의 구성과 운영에 관한 규정도 신설한다. 통제단장이 긴급구조 활동을 총괄·조정하고 소방과 긴급구조 지원기관 간 역할분담 등 재난 현장 전반을 지휘·통제하도록 했다.



서울을 4개 권역으로 나눠 운영하는 소방 출동체계는 일부 조정한다. 권역별 소방서장의 출동 규모를 균형 있게 조정하기 위해 광진소방서와 성동소방서를 기존 동북권에서 동남권으로 옮긴다. 출동 인력과 장비 등 소방력 편성 기준은 소방재난본부장이 별도로 정하도록 하고, 현장지휘관이 사고 규모와 상황을 판단해 추가 소방력을 요청할 수 있도록 관련 규정도 정비한다. 시 관계자는 “다음달 16일까지 개정안에 대한 의견을 받아 조례에 반영할 예정”이라고 말했다.

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