우리나라 국민 10명 중 9명 이상은 소방 재정에 대한 국가 지원 확대 필요성에 공감하는 것으로 나타났다.



29일 경기도의 ‘소방재정 및 소방정책 관련 여론조사’ 결과에 따르면 국민의 96%가 소방재정에 대한 중앙정부의 지원을 지금보다 확대할 필요가 있다고 답했다. 국가와 지방자치단체 간 소방재정 부담기준을 법과 제도로 정비할 필요가 있다는 응답도 96%에 달했다.



소방공무원 인건비 부담 방향에 대해서는 ‘국가가 전액 또는 지방자치단체보다 더 많이 부담해야 한다’는 의견이 60%로 가장 높았다. ‘지방자치단체가 전액 또는 국가보다 더 많이 부담해야 한다’는 의견은 4%에 그쳤다. 또 국가의 소방재정 지원이 확대될 경우 ‘보호장구·소방차 등 소방장비 확충 및 노후장비 교체’(79%)에 우선 투자해야 한다고 답했다.



같은 기간 경기도민 1000명을 대상으로 한 별도의 조사에서는 경기도가 정부에 소방재정 국가부담 확대를 건의해 온 것이 최근 소방재정 확대 논의에 영향을 미쳤는지 묻자 67%가 ‘영향을 미쳤다’고 답했다.



도가 소방 현장안전 확보와 소방관 근무환경 개선을 위해 구성한 태스크포스(TF)는 다음달 10일까지 종합대책을 마련할 계획이다. 추미애 경기도지사는 “여론조사 결과와 TF 활동에서 수렴한 현장 의견을 반영해 종합대책을 마련하겠다”고 말했다.



이번 조사는 ㈜엠브레인퍼블릭이 이달 16일부터 18일까지 전국 만 18세 이상 1000명과 경기도민 1000명을 대상으로 유·무선 RDD 전화면접 방식으로 수행했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다.

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