고금리 흐름이 강화되고 있음에도 이달 들어 가계대출이 2조원 넘게 불어났다. 수도권 집값 상승세가 이어지면서 주택담보대출 잔액이 8개월째 증가세인 데다 주가 급락에 신용대출 수요도 뛰었다. 한국은행이 이달 기준금리를 올린 데 이어 내년 상반기까지 한두 차례 더 금리 인상을 예고한 가운데 대출 증가세가 수그러들지 않으면서 가계의 이자 상환 부담이 커질 전망이다.

서울 시내 은행에 주택담보대출 현수막이 걸려 있다. 뉴스1

29일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 26일 기준 가계대출 잔액은 786조486억원으로, 10월 말(783조6057억원)보다 2조4429억원 늘었다. 가계대출은 10월 2조7717억원 증가에 이어 두 달 연속 오름세다.



대출 종류별로는 주택담보대출 증가가 8개월째 지속되고 있다. 5대 은행의 26일 기준 주담대 잔액은 624조5300억원으로 전월 말보다 1조4312억원 늘었다. 올해 4월부터 8개월 연속 증가세다. 주담대 중 집단대출 잔액은 150조5724억원으로, 10월 말보다 4328억원 늘었다.



최근 서울 강남·서초 등 일부 지역에서 상승세가 꺾였으나 외곽 지역과 수도권 남부를 중심으로 집값 상승이 이어지면서 주담대 잔액도 불어나고 있다. 한국부동산원에 따르면 11월 넷째 주(23일 기준) 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.01% 올라 94주 연속 상승했다. 다만 상승 폭은 6주 연속 둔화하며 보합권에 가까워졌다.



개인신용대출 잔액은 26일 기준 109조7958억원으로 10월 말보다 8968억원 증가했다. 올해 신용대출 잔액은 주가 흐름에 따라 널뛰기를 반복했다. 5·6월 2조원대로 늘었던 신용대출 잔액은 코스피 지수가 하락한 8월 1815억원, 9월 1조3415억원이 감소했으나 10월 6687억원 증가로 전환했고 이달에는 증가폭이 확대됐다.



시중은행 관계자는 “10월 들어 증시가 급락하면서 주가 하락을 저점 매수 기회로 인식한 투자자들의 자금 수요가 신용대출로 일부 유입됐을 수 있다”며 “마이너스통장을 중심으로 가계신용대출 잔액이 다시 증가하는 모습”이라고 설명했다.

가계대출 수요가 꺾이지 않는 가운데 한국은행이 이달 기준금리를 연 3.25%로 0.25%포인트 올리면서 차주들의 부담이 커질 전망이다. 내달 8∼9일(현지시간) 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상이 확실시되는 데다 한은도 내년 상반기 중 최소 한두 차례 금리를 올릴 가능성이 커 고금리 기조는 한동안 이어질 전망이다. 한은 점도표에 따르면 금융통화위원 중 상당수는 6개월 후 기준금리 수준을 연 3.50∼3.75%로 내다보고 있다.



은행연합회에 따르면 5대 은행이 지난달 신규 취급한 주담대의 평균금리는 연 5.116%로 1년 전(4.226%)보다 0.89%포인트 상승했다. 지난 9월 5.061%로 5%선을 돌파한 이후 상승세를 이어가고 있다.



주담대 금리 중 변동금리가 빠르게 오르고 있어, 과거 저금리로 대출받은 차주들은 금리 재산정 시점에 높아진 금리를 적용받아 원리금 상환 부담이 커질 전망이다. 한은에 따르면 10월 주담대 신규취급액 중 변동금리 비중은 61.9%에 달한다.



5대 은행의 26일 기준 주택담보대출 변동금리(신규 코픽스 기준)는 연 4.51∼6.96%로 10월 말보다 하단이 0.13%포인트, 상단이 0.14%포인트 올랐다. 혼합형(5년 고정 후 변동) 금리는 4.32∼6.69%로, 변동형 금리 상·하단 모두 혼합형 금리를 웃돌고 있다. 변동금리 지표인 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 신규 취급액 기준으로 9월 3.43%에서 10월 3.62%로 0.19%포인트 오르는 등 빠르게 상승한 영향이다.



30년 만기로 주담대 5억원을 원리금균등상환 방식으로 빌렸다고 가정할 경우 연 5.0%의 금리일 때 월 상환액은 약 268만원이지만, 금리가 연 7.0%까지 오르면 월 원리금 상환액은 약 333만원에 달한다. 연 5.0%일 때보다 매월 약 64만원씩, 연간 약 771만원을 더 부담해야 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지